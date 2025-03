¿Se terminó el romance de Máximo Menem?: Cecilia Bolocco entregó detalles sobre la vida sentimental de su hijo

Al ser el hijo de nuestra única Miss Universo, Cecilia Bolocco, y el fallecido exPresidente de Argentina, Carlos Menem, él ha sido famoso desde su nacimiento. Sin embargo, el joven Máximo Menem Bolocco mantiene su vida personal bajo cuatro llaves.

Una de las últimas noticias que han circulado sobre el joven que actualmente estudia Arquitectura en la Universidad del Desarrollo han sido por su romance con Emilia Hidalgo.

Esta relación se reveló durante el último trimestre del año pasado, y aparentemente, habría llegado a su fin. Esto según las palabras de Cecilia Bolocco en una conversación con Alfombra Roja de Canal 13.

Al ser consultada si es que sigue pololeando, la animadora contestó que “no sé, fíjate, parece que no. Pero tendrías que preguntarle a él porque él mantiene su vida privada y él sabe, pero me parece que no”.

“Sí, estuvo pololeando y muy feliz; pero no sé en qué están ahora (...) tú sabes que los jóvenes tienen sus tiempos y me parece muy bien”, agregó Cecilia.

Bolocco detalló que Máximo está enfocado en sus estudios y trabajo. “Está ahora con el tema de la universidad muy enfocado y muy contento, y también con su trabajo en París, y lo están llamando de muchas partes para muchas cosas, así es que vive corriendo, como la mamá”, añadió.

¿Cómo le está yendo en la universidad a Máximo Menem Bolocco?

Esto no fue la única revelación que entregó Cecilia Bolocco sobre su hijo Máximo Menem, ya que también se refirió a cómo le está yendo a su retoño en sus estudios universitarios en la Universidad de Desarrollo como alumno de la carrera de Arquitectura.

“Le está yendo fantástico, está tan contento, tan feliz, lo veo emocionado, con un espíritu como de superación muy grande. Siempre quiere hacerlo mejor, y bueno, se saca una de las mejores notas siempre en su curso, algo que me impacta”, contó la mamá chocha.

“Yo pensaba que por ejemplo el tema de las maquetas y eso, que siempre he escuchado que es tan difícil, que les cuesta tanto, olvídate, se saca siempre sobre 6. O sea, está demasiado motivado, me pone tan feliz”, cerró Cecilia Bolocco.