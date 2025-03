Skarleth Labra reconoce que le ha costado conciliar el trabajo con sus estudios de periodismo: “Ha sido ajetreado, pero estoy muy feliz”

Ya lo había adelantado a inicios de este mes en entrevista con Publimetro.cl, que sus proyectos para este año no solamente estarían orientados a potenciar su carrera mediática y de influencer, sino que junto a ellos iba a dedicarle buena parte de su tiempo a sus estudios de periodismo.

“Estoy muy contenta porque salió como muy inesperada la noticia. Un día me levanté y dije: ‘Voy a estudiar’. Se me ocurrió y empecé a poner en una lista las universidades que me tincaban, y ahí salió la UDD”, contó en aquella ocasión la exparticipante de “Gran Hermano”, quien a casi un mes de haber iniciado sus estudios profesionales, reconoció en otro medio de circulación nacional que su primera incursión académica ha sido una experiencia muy ajetreada, considerando el poco tiempo que le queda disponible.

Las dificultades universitarias de Skarleth Labra

“Me he quedado hasta las cinco de la mañana estudiando”, asegura Skarleth en lun.com. “Ha sido ajetreado mezclar los estudios con la vida laboral, pero estoy muy feliz. Me ha costado porque la universidad consume harto tiempo y ganas”, reconoce la joven que a sus estudios universitarios suma las grabaciones en el programa de streaming de CHV “Stalkeando”, y sus campañas y eventos publicitarios como influencer de redes sociales.

“Si no tengo clases en la mañana, me dedico a grabar campañas, y sino después de la universidad. Los días que tengo que ir al canal me pasan a buscar a las siete de la tarde y salgo a las 12, y llego a mi casa a estudiar hasta las dos, tres de la madrugada. Y si no tengo programa, voy a algún evento. Nunca había sido adicta al café, y ahora me puedo tomar dos tazas en una noche para estudiar”, contó Labra.

Me ha costado aceptar que esa vida universitaria al cien no la voy a poder tener — Skarleth Labra

“Lo que más me ha costado es encontrar tiempo para los trabajos en grupo. Periodismo y publicidad son carreras con hartos trabajos y pruebas en grupo, y muchas veces he tenido que hacerlos sola porque no me da el tiempo para juntarme. Y también por miedo, porque me daría lata estar en un grupo para un trabajo, cumplir con mi parte y que cuando toque presentar que justo no pueda ir; sé que se enojarían conmigo”, puntualizó la exchica reality, quien por este motivo reconoce que “he preferido hablar con los profesores y decirles que haré los trabajos sola”.

“¿Si me perdí las fiestas mechonas? Sí, y te juro que iba a ir a la de mi universidad, y al final no pude porque me salió una pega, un evento. Tampoco tengo mucho tiempo para convivir con mis compañeros porque siempre tengo que hacer otras cosas. Me ha costado aceptar que esa vida universitaria al cien no la voy a poder tener”, finalizó.