Vico Bouvier y Fabio Agostini protagonizaron violenta discusión en PDH: casi terminan a los golpes

En el último capítulo del reality Palabra de Honor vivió uno de sus momentos más tensos cuando una fuerte discusión entre los reclutas Vico Bouvier y Fabio Agostini estuvo a punto de derivar en una pelea física. La intervención de sus compañeros y parte de la producción fue clave para evitar que la situación escalara.

Todo comenzó durante la noche, cuando Fabio y Rai decidieron molestar al resto de los reclutas haciendo ruido con cajones y ropa. La intención era provocar a sus compañeros, y si estos reaccionaban, pensaban lanzar su ropa al primer piso.

La actitud de los bromistas no pasó desapercibida. “Les gusta joder y no que se los jodan. Ya van cinco noches metiendo ruido a propósito”, reclamó molesta la argentina Yuli.

Más tarde, los ronquidos de Fabio despertaron a Vico, quien decidió enfrentar al español para pedirle que dejara de hacer ruido. Esto generó un cruce de palabras que se intensificó a la mañana siguiente.

“Es segunda vez que me despiertas de un golpe”, le advirtió Fabio a Vico, visiblemente molesto. Sin embargo, fue la reacción del argentino lo que desató la tensión en el encierro. “Es la quinta noche que me despiertas y no me dejas dormir. Te voy a caer a trompadas”, amenazó Bouvier.

Lejos de calmarse, Fabio respondió desafiándolo: “No tienes huevos para eso”, lo que hizo que Vico perdiera el control y se abalanzara violentamente contra él. Fue en ese momento cuando sus compañeros intervinieron para evitar que la situación llegara a mayores.

A pesar del caos, Fabio decidió no responder con violencia. “Me ha estado amenazando todo el rato, qué se cree. Fantasma, vuelve a despertarme y vas a ver”, advirtió posteriormente el español.

La gravedad del enfrentamiento obligó a que la Comandante Arratia y el Mayor Vasallo intervinieran para separar a los involucrados y restablecer el orden en el reformatorio.

Finalmente, Vico logró calmarse y reincorporarse al grupo, evitando así que el altercado tuviera mayores consecuencias.