“Yo lo amaba hasta que entré a ese reality”: Dani Castro recordó convivencia con Junior Playboy y fuerte conflicto entre él y Pamela Díaz

La lista de enemigos de Pamela Díaz fue el tema de conversación el día de ayer en el panel de “Zona de estrellas”, en donde recordaron una enemistad que se formó en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, con el chico reality Junior Playboy.

Los pesos pesados de los realities se enfrentaron después de que Junior le robara una piña a Miguelito, lo que colmó la paciencia de la Fiera, quien terminó enfrentando al exparticipante de “40 ó 20″. Durante este conflicto, él terminó estrujando jugo de dicha fruta en la cabeza de la actual animadora de Canal 13.

Dani Castro, quien participó de dicho encierro, estaba presente en el panel de “ZDE” y entregó detalles sobre cómo fue la convivencia con José Luis Concha en el reality show de Canal 13 que se estrenó el pasado 2023.

“Esa pelea fue horrible”, comenzó. “Yo debo decir algo, yo amaba a Junior hasta que entré a ese reality. Ahí conocí a una persona tan insoportable, tan catete, tan mal educada. Él creía que yo hablaba con él para que las cámaras nos siguieran... Es agotador pasa a ser maleducado”, recalcó.

El conflicto de la piña

Al entrar de lleno al conflicto con la piña, Daniela detalló que Junior acostumbraba a quitar comida sin permiso. Miguelito contó lo sucedido y fue a encarar al culpable, “ahí hubo varias palabras entremedio que dijo Chama y Junior a Miguelito que son irreproducibles, los retaron y los sancionaron porque eran una ofensa”.

Pamela Díaz, Dani y el resto de sus compañeros presenciaron esta falta de respeto en contra del comediante. Al ver este límite que fue cruzado, la Fiera fue a encarar a Junior por la fruta robada.

“Junior empieza a comerse la piña enfrente de Pamela, babeando y chorreando entero, toma la piña y la presiona sobre la cabeza de ella. Ahí, Pamela le pegó un manotazo”, narró.

“Ellos trataron de hacer las paces varias veces, pero con Junior no hay caso. A él se le escapan los enanos (para el bosque) y deja la tole tole. No sabes cómo va a reaccionar, eso es lo que me sorprendió. Yo lo quería y ya no me interesa Junior”, cerró.