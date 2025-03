“Besos al cielo”: Recordaron a Miguel “Negro” Piñera a un mes de su fallecimiento

El luto y la nostalgia se revivieron al cumplirse un mes del fallecimiento de Miguel “Negro” Piñera, motivado a su delicado estado de salud tras sufrir una descompensación vinculada a la leucemia aguda.

Un 28 de febrero, sus familiares, amistades y seguidores se conmovieron con la noticia de su muerte luego de varios días en Cuidados Intensivos de la Clínica Alemana de Temuco, y tras ser estabilizado por sufrir dos infartos.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones. Su vida estuvo marcada por el amor incondicional a su familia y la música, pasiones que lo llevaron a sonreír y seguir sobre los escenarios hasta sus últimos días”, expresaron en el comunicado.

El último adiós al ‘Negro Piñera’: sus restos llegan a Santiago para su despedida

A un mes de es triste acontecimiento no faltaron las dedicatorias recordando no solo el legado artístico de “Negro” Piñera, si no su calidad humana.

La cuenta @ceciliamorelmfans publicó imagen del cantante junto a su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, cuya muerte marcó su vida.

"Hoy hace 1 mes recibíamos una triste noticia. Nuestro querido Miguel Negro Piñera emprendía el vuelo a la vida eterna, dejando una gran tristeza para su familia, sus amigos y toda la gente que lo quería mucho. Besos al cielo para nuestro Negro y también para nuestro Presi".

Los seguidores se sumaron destacando además cuán efímero es el tiempo.

“Que rápido pasa el tiempo. Cariños a la familia. Él siempre está en el recuerdo de chile al igual que nuestro presidente”, “Que increíble donde puede llegar el amor a un ser humano, tanto amaba a su hermano que se enfermó por la tristeza de su partida, un amor sincero, del alma”.

El último adiós a “Negro” Piñera

Su hermano Pablo Piñera dio detalles de los últimos momentos del cantante, cuyos restos reposan en el Cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba, junto a los del expresidente Piñera.

“Miguel partió tranquilo, acompañado de sus hermanos, de varios sobrinos y estamos muy tristes por eso. Queremos agradecerles a miles de personas que manifestaron el enorme cariño por el Negro Piñera quien además de un gran cantante, músico era un gran hermano”.