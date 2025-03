Emilia Dides responde a romántico posteo de Sammis Reyes: “Hacen falta más hombres como tú en este mundo”

2025 sorprende con las nuevas parejas de la farándula. El pololeo de Emilia Dides con el deportista Sammis Reyes ha dado de qué hablar luego de que los rumores de ruptura tomaran fuerza en los últimos días.

PUBLICIDAD

La reina de belleza decidió una vez más demostrar cuán enamorada está de su galán quien le dedicó un mensaje romántico en sus redes sociales.

"A veces pienso “cómo llegamos acá”? Y después digo… it was meant to be @emiliadides“, expresó el exjugador de NFL. La además cantante entonces correspondió a sus palabras.

Emilia Dides y Sammis Reyes. Instagram

"Te encontré sin estar buscando. Hacen falta más hombres como tú en este mundo. Te amo”, comentó la reina de belleza junto a la foto de ambos en la alfombra roja de la Gala de Viña del Mar donde debutaron como pareja.

La reina de belleza volvió a desmentir la separación con su galán. Los rumores comenzaron al dejar de compartir fotos con Reyes en sus redes sociales, algo que solía hacer al comienzo del pololo.

Flechazo a primera vista

Al ser consultada por los panelistas de “Que te lo digo”, Emilia Dides aseguró que “las parejas que más fotos suben en las redes son las que peor están”.

Al hablar de su relación con Sammis Reyes, Emilia Dides no oculta cuán flechada está. ““Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda“, es uno de los temas musicales que le ha dedicado para elogiarlo.

PUBLICIDAD

Fue la modelo quien tomó la iniciativa para conocerlo, luego de verlo en redes sociales. “Él estaba en una relación, por ende, uno no se mete ahí, pero yo lo había encontrado guapo desde que lo vi en Instagram...”.

Hizo público su deseo de conocerlo en la Gala donde Sammis Reyes también le dedicó elogios. “Se confirma estamos en una relación, estoy muy contento de estar acá y con tremenda compañía”.