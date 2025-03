“Fue una oportunidad de la vida”: Daniela Aránguiz contó por qué decidió brindarle apoyo a Jorge Valdivia durante este último tiempo

Daniela Aránguiz alzó la voz después de los rumores que invadieron el mundo del espectáculo después de que se aseguró que el padre de sus hijos, Jorge Valdivia, quien vive con ella mientras cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, volvió con su expareja, la diputada Maite Orsini.

Ella habló en el programa “Only Fama”, donde forma parte del panel, y comenzó aclarando que no puede confirmar que el Mago esté en una relación con la parlamentaria o con alguna otra mujer.

“Yo puedo creer muchas cosas, pero no tengo la respuesta concreta de si él está con alguien o no. Yo me imagino por el tema psicológico que ha vivido Jorge durante todo este tiempo, no sé si tiene cabeza, o quizás sí, pero no te puedo decir ‘sí, está con ella o no está con ella’ porque es algo que yo no lo manejo”, afirmó.

La información de que Jorge habría vuelto con Maite fue entregada por la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, en “Primer Plano”. Debido al grado de cercanía que ellas tienen, se especuló que Daniela fue la persona que filtró esta información, lo cual descartó tajantemente.

“Quiero negar absolutamente que yo haya filtrado esta información. Al final la que vive en la casa con Jorge soy yo. Y yo soy la que lo levantó del piso. Y en este momento de mi vida no me gusta mal, y yo creo que esto a él obviamente lo afecta, personalmente y psicológicamente”, afirmó.

“Yo fui la que levantó a Jorge en el momento más difícil de su vida”

Aránguiz manifestó su malestar con la nota que fue mostrada en el mismo programa, debido a que “abren cosas que no tiene nada que ver con este tema como la denuncia (de violación y abuso sexual en contra de Jorge Valdivia)”.

“Yo fui la que levantó a Jorge en el momento más difícil de su vida, y por eso también le abrí las puertas de mi casa”, comentó Daniela. Ella recalcó que Jorge decidió irse a la casa familiar, a pesar de tener la opción de irse con su madre, por lo mismo, destacó que él siempre ha sido “un excelente papá”.

“Yo, como viví este proceso muy doloroso familiar, porque no es fácil. Es muy indigno ir a la cárcel, y tener que pasar el proceso que viví yo, que es hasta bajarse los pantalones para que te puedan revisar y entrar con una bolsa de mercadería para hacer una fila de horas. Yo creo que muy pocas mujeres conocidas lo harían”, continuó Daniela.

Al ser consultada por qué decidió brindarle tanto apoyo a Jorge durante estos momentos, considerando que llevan años separados, Aránguiz argumentó que “lo hice por mí y por el cariño, el agradecimiento que siempre le voy a tener"

“Lo hice por devolverle la mano a una persona que a mí me lo dio todo. Quizás cumplió, llenó muchos espacios de mi vida. Yo tengo un tema súper importante con el abandono de mi padre en mi vida, él llenó todos esos espacios”.

“Esto fue una oportunidad de la vida, no me arrepiento absolutamente, porque la vida me retrocedió a un lugar para poder separarnos en buenos términos”, cerró Daniela Aránguiz.