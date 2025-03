“No lo he visto en mi vida”: Daniela Aránguiz sobre los supuestos que la relacionan con Marcelo Barticciotto

En el capítulo de “Zona De Estrellas” del jueves 27 de marzo, fue el turno de Adriana Barrientos de dejar la escoba en farandulandia, y es que lanzó un supuesto sobre una de las figuras de la prensa rosa más destacadas: Daniela Aránguiz.

Específicamente, la panelista entregó el nombre de un reconocido exfutbolista argentino de Colo Colo, quien habría tenido acercamientos con la exchica Mekano.

Sin ir más lejos, aseguró que “el hombre que habría estado recibiendo a Daniela Aránguiz, que la acogió es, fue y será –porque las puertas siguen abiertas para ella– Marcelo Barticciotto”.

Frente a esto, la misma Daniela Aránguiz, en el programa Sígueme, de TV+, no dejó pasar estos dichos de la “Leona” y abordó el tema.

En una primera instancia, afirmó que no conoce a Marcelo: “Quiero decir públicamente que ni siquiera lo conozco en persona. No lo he visto en mi vida. Nunca he compartido con él en televisión, en un mall, ni en un café, tampoco lo sigo en Instagram”, sostuvo.

Además, aclaró que no está en pareja. “Estoy solterísima, feliz de ser soltera y soy una mujer de alto valor. Por eso no me gusta que inventen que estoy con alguien con quien no tengo nada que ver”, dijo Daniela.

Daniel sin tapujos contra Antonella Ríos

Sumado a lo anterior, dedicó unas palabras para la actriz Antonella Ríos, quien tuvo una relación con Barticciotto.

“Me sorprende que le crea algo a una persona que le mintió tanto, que la engañó y jugó con sus sentimientos durante tres meses. Encuentro muy poco profesional de tu parte confiar en alguien que te hizo tanto daño”, comentó.

“Jamás fui, estando casada o no con Jorge, a ninguno de sus lugares de trabajo que no fuera una cancha a ver un partido”, cerró Aránguiz, desmintiendo el supuesto romance.