Sacerdote conmueve al interpretar “Un año más” en funeral de Tommy Rey

Cristián del Campo Simonetti fue el encargado de llevar adelante el último adiós del querido Tommy Rey en virtud de la amistad con su progenitora, Gloria Simonetti. La misa fúnebre se llevó a cabo en la Catedral de Santiago, donde diversas personalidades de la música, familiares y amigos más cercanos hicieron acto de presencia.

El representante católico sorprendió a los presentes, cuando detuvo el curso normal de la ceremonia para cantar ‘Un año más’, el icónico tema de la Sonora de Tommy Rey. Al entonar la nostálgica canción los aplausos resonaron en el principal templo de la Iglesia católica en Chile.

La despedida a Tommy Rey en la catedral de Santiago

En el exterior de la catedral se encontraban los fanáticos del fallecido cantante, quienes se acercaron para acompañar a la familia y despedirse del representante de la cumbia chilena.

Gloria Simonetti se refirió a la participación de su hijo en el funeral. “Ustedes saben que en la vida hay que tener pituto. Estaban buscando un curita y yo tenía uno a mano que nos podía ayudar en este momento“, comentó la cantante con gracia.

El pasado 26 de marzo, el país entero se vistió de luto tras darse a conocer al lamentable fallecimiento de Patricio Zúñiga a sus 80 años de un paro cardiorrespiratorio, según informó su esposa Gloria Sáez; quien además reveló la reiterativa conversación con su esposo sobre la muerte.

“Él siempre me decía que le tenía miedo a la muerte, pero no a morirse, sino que a dejarme sola. Siempre me decía eso y yo le decía que no se preocupara, porque no sabíamos quién iba a partir primero”, expresó. “Estoy con una pena inmensa, fue todo tan rápido”, agregó.

Ahora los restos de Tommy Rey descansan en el Cementerio El Manantial, ubicado en Maipú, Región Metropolitana.