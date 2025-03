Tommy Rey, adiós a una leyenda: Proponen declarar el Día Nacional de la Cumbia chilena

Una multitud despidió con honores a Patricio Zuñiga, más conocido artísticamente como Tommy Rey, quien falleció a los 80 año este 26 de marzo.

Flores, banderas pero mucha música protagonizaron el evento en el emblemático Teatro Caupolicán donde el “padre de la cumbia chilena” brilló tantas veces sobre el escenario.

Leonardo Soto, cofundador de La Sonora de Tommy Rey, se emocionó ante la multitud que gritaba el nombre del músico y aplaudía su música. Ahí entonces hizo una propuesta con la que esperan homenajear al cantante y mantener vigente su legado.

Funeral de Tommy Rey, el padre de la cumbia chilena. Youtube

“Quiero pedirle a las autoridades también, y ojalá los periodistas lo puedan compartir, queremos que el día 26 de marzo, día que Tommy se nos fue sea el Día Nacional de la Cumbia chilena”.

Si bien, Leonardo Soto aseguró que “La Sonora de Tommy Rey se va junto con Tommy Rey” confirmando así el fin de la agrupación como se ha conocido hasta ahora. “No podemos faltarle nosotros el respeto a la gente y al mismo Tommy Rey nombrándolo como si estuviera en la sonora. tiene que haber un proyecto nuevo de aquí para adelante pero lo veremos con el mismo respeto de siempre”.

Músicos, familiares, amistades y fanáticos siguieron el sentido homenaje en la Catedral donde lanzaron pétalos de rosa al féretro del intérprete.

Una vez más los colegas y seguidores de su trayectoria por más de seis décadas, dedicaron elogios a su legado musical pero también a calidad humana.

“Es una mezcla de emociones, alegría, no puedo no ponerse sensible aquí frente a mi familia. Es difícil, están todos aquí y se puede ver todo el cariño como lo han dicho tantas veces, está todo Chile aquí“, dijo su nieto despidiendo a ”Tata” como solía decirle al músico.