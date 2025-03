Benson Boone dedica mensaje tras su reciente visita: “Chile si fueras una bebida...”

Una semana después de culminar la edición 2025 del popular Lollapalooza Chile, siguen las reacciones al evento donde participaron varios de los artistas más aclamados, uno de estos, el estadounidense Benson Boone.

PUBLICIDAD

El intérprete de “Beautiful Things”, uno de los temas más virales en las redes sociales, no pasó por alto su estadía en Chile y dedicó un especial posteo para resumir su reciente visita.

Además de sus fotos improvisadas, compartió algunas de las postales sobre el escenario donde llevó atuendo alusivo a la bandera chilena e interpretó temas como Sorry I’m Here for Someone Else, Coffee Cake, Drunk In My Mind y Cry.

“Chile si fueras una bebida serías jugo de manzana, porque eres mi bebida favorita”, expresó además disculpándose por la demora en publicar sus mejores postales de su visita.

Benson Soone se presentó en la primera de las tres fechas del Lollapalooza Chile y no decepcionó al público que acudió con la expectativa de escuchar al estadounidense, cuya carrera despegó luego de dimitir al programa de talentos American Idol.

“Pero que lindo eres! Chile love you”, “El show que hace es otro nivel ”, “Eres una leyenda papi, fue un placer conocerte, vuelve pronto esta es tu casa”, “Lloramos porque te extrañamos. Cuando te miramos y tú nos miras, ¿nos extrañas también?“.

Benson Soone ha tenido una carrera incipiente pero exitosa. El joven estadounidense brilló en el programa American Idol donde incluso Kate Perry pronosticó su triunfo, pero este decidió declinar para darle un enfoque distinto a su soñada carrera musical.

PUBLICIDAD

Era el gran favorito pero entonces dijo adiós al show donde fueron descubiertos los talentos de Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, entre otros.

“Fue una decisión muy difícil. Realmente no sabía quién quería ser como artista entonces y no quise mostrar al mundo a alguien que no soy“, comentó según citó Cadena 100.