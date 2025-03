Daniela Aránguiz afirmó que ha recibido ofertas para entrar a la política y competir en el mismo distrito que Maite Orsini

Una caja de sorpresas es la mujer farandulera más polémica de la televisión chilena, Daniela Aránguiz. En el último capítulo del estelar de espectáculos de Mega, “Only Fama”, ella reveló que ha sido tentada para ingresar al mundo de la política.

PUBLICIDAD

“¿Te gustaría ser diputada?“, fue la pregunta que le realizó José Antonio Neme, quien recibió una inmediata respuesta negativa de la interpelada. ”Yo creo que uno tiene que tener dedos para el piano", dijo de entrada.

“Sé que los políticos y la política juega mucho con los rostros de televisión para poder tener muchos votos y poder tener mucha gente y yo no puedo entrar en un ambiente que no conozco, que no es lo mío y no lo conozco”, explicó tras su decisión.

Sin embargo, esta negativa de Aránguiz no significa que no haya recibido ofrecimientos, ya que recibió que ha sido tentada múltiples veces. “No una, sino que muchas”, reveló sobre las propuestas que se le han presentado.

“Me gusta escuchar (las ofertas), me sube el ego que me propongan y me juntó ahí en el café y dejo que me hablen, pero yo voy sabiendo que voy a decir que no”, cerró.

Neme fue más allá y le consultó si es que las ofertas han sido para ir en contra de la diputada Maite Orsini en el mismo distrito, y ella asintió.

La enemistad entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini

Vale recordar, que ambas han sido enemigas públicas desde que Daniela dio a conocer que la parlamentaria estaba en una relación con su expareja, Jorge Valdivia. A tal punto llegó la animosidad que la Orsini llevó a Aránguiz a tribunales tras demandarla por injurias con publicidad.

PUBLICIDAD

“Hay un límite bien difuso entre la libertad de expresión y el ánimo de injuriar. El problema es cuando se comete un delito de injurias, que está protegido por la legislación, la legislación en la materia es clara”, indicó la parlamentaria del Frente Amplio al salir del Centro de Justicia el pasado agosto.

La magistrada terminó indicando que Daniela Aránguiz no puede referirse a Maite Orsini de ninguna forma, ni mostrarla a través de redes sociales, por televisión, es decir de ninguna manera pública. No puede nombrarla ni tener ningún contacto con ella por los dos años indicados por la jueza.