Daniella Chávez revela secreto del éxito en plataformas para adultos: “Lo que más vende es...”

El auge de las plataformas para adultos resulta cada vez más atractivo para los famosos de la farándula. No pocos se han atrevido a dar el paso e incursionar con sus fotos más sensuales.

Daniella Chávez es de las más populares en este tipo de sitios, a tal punto que ha pensado en invertir en este tipo de sitios, y consolidarse como empresaria además de mostrar sus contenidos.

Daniella Chávez revela la fórmula del éxito en las plataformas para adultos. Instagram

Sobre esta faceta conversó en “Hay que decirlo prime” donde varias famosas hablaron de su éxito en las plataformas para adultos.

“Yo comencé como en el 2013 con mi propia página, ya vendía contenido mucho antes de que estuviera de moda OnlyFans por ejemplo, así que ya me dedicaba a esto, al principio me hacía fotos mi marido”, recordó la modelo.

Luego compartió algunos secretos para el éxito en esta tipo de sitios que se han convertido en otra vitrina para muchos famosos.

“Hoy en día decirle a las chicas que lo que más vende no son estas fotos tan producidas si no que es lo casero, que uno se grabe, no crean que necesitan contratar un staff de fotografía. Es simplemente poner el teléfono y tu mostrarte”, dijo imitando algunas poses petición de los panelistas.

Cecilia Tocco, quien también incursionó en plataforma para adultos, le consultaba sobre su página, a lo que Daniella Chávez siguió compartiendo los consejos.

“Lo que más gusta es que uno se grabe, jugar con el teléfono, ponerlo en diferentes partes...”, comentaba desatando la curiosidad de los panelistas.

“Seguiré bicicleteando...”

Daniella Chávez, en medio de los elogios a su belleza y fama. también se llevó algunas críticas en redes sociales por promociona este tipo de oficio.

"Seguiré bicicleteando mi tarjeta intentándolo y cayendo. Prefiero tener las uñas sin hacer y el pelo lleno de canas a no ser capaz de sacar adelante mi vida por mis capacidades no físicas", “Qué lindo ejemplo a la juventud! No estudiar , ganar plata fácil vendiéndote”, opinaron.