“Estamos enamorados de ella”: Tanza Varela se confesó tras parto que terminó con el padre recibiendo a su hija

Este viernes 28 de marzo a las 4:20 AM, nació la pequeña Roma, hija de Tanza Varela y el director de cine, Matías Bize. A pesar de que la pareja se preparó exhaustivamente para cuidar el embarazo de Constanza, considerando su previa pérdida, las circunstancias de la vida decidieron que el parto haya sido singular.

“Quiero confesar que no alcanzamos a llegar ayer a la clínica y Matías recibió a Roma. Fue todo tan intenso y tan rápido que no nos acordamos de muchas cosas. Simplemente nos acompañamos ambos dos en una situación de supervivencia, instinto y conexión máxima”, escribió en sus redes sociales.

“No puedo dejar de confesar que mis tres embarazos han sido especiales. Tampoco quiero esconder que como mujer y madre he vivido cientos y millones de cosas a lo largo de mi vida. Pero traer hijos al mundo ha sido de los aprendizajes más increíbles e intensos que me ha tocado vivir”, continuó en su publicación.

“La vida es tan curiosa, por más que uno quiera que todo salga como uno lo espera e imagina. Finalmente, Dios y el universo tienen los planes que necesitamos para vivir esta vida ya resueltos”, añadió Varela.

El parto de Tanza Varela

La joven madre habló con LUN para comentar la llegada de su pequeña Roma. “Espero algún día animarme a contar todo lo que pasó. Me gustaría no dar mucho detalle al respecto porque no sé si la sociedad está preparada para tanto, jajaja. Pero finalmente está todo super bien y la Roma está feliz con nosotros”, dijo de entrada.

Sobre el parto, Tanza volvió a contar que su pareja fue quién recibió a su bebé. “Gracias a Dios, Matías se había preparado con algunos cursos y libros, y también el año pasado tomó un curso de primeros auxilios, jajaja. Entonces creo que él estaba preparado para todo. Yo no, yo pensé que me iba a morir”, confesó.

“Imagínate que su primera guagua la tuvimos que cremar. Y su segunda guagua la sacó él. Creo que hay una gran complejidad en los partos y uno entiende que no es tan dulce y simple como está pintado. Justo hablábamos de eso ayer. En 2022 sufrimos tanto la pérdida de Rosa y la sufrimos hasta que nos enteramos que venía Roma. Y ahora estamos enamorados de ella”, cerró Tanza Varela.