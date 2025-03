Krespita Rodríguez recuerda el atemorizante diagnóstico médico que la dejó casi tetrapléjica: “No me podía abrochar un zapato”

Era quizás de los mejores momentos en la carrera deportiva de “Krespita” Rodríguez, cuando la vida le dio un golpe inesperado, de los más fuertes que había recibido la boxeadora.

En 2019 fue diagnosticada con un tumor cervical y un atemorizante pronóstico médico: el riesgo de quedar tetrapléjica , y así ver frustrada su carrera sobre el ring de boxeo.

“Krespita” entonces decidió darle un “gancho” a la desesperanza, aunque tuvo varios momentos de recaída y dudas debido a las pocas probabilidades “de quedar bien” a causa del tumor en su columna.

“Yo empecé con unos dolores, dolores...fui al médico, me hicieron una resonancia y al otro me llaman, sin rodeos ni nada me dijeron ´no es una emergencia, pero es una urgencia, tienes un tumor cervical con la probabilidad de quedar tetrapléjica”, recuerda la boxeadora en “La Divina Comida”.

Las posibilidades de recuperación exitosa no eran muchas, al tener comprometida 80% de la médula, según le indicaron los médicos. Lista para entrar al quirófano, la boxeadora entonces recordó enfocarse en “quedar bien” per también en sus conversaciones con Dios.

“Fueron cinco meses que yo me pasaba por el rollo de quedar tetrapléjica, conversaba con Dios y le decía si me iba a quedar así que me llevara, tampoco iba a ser un tremendo aporte para mi hija, dos o tres veces caí en eso de tirar la toalla”.

Después de la cirugía Krespita recuerda también pasar momentos difíciles como la atrofia muscular, “yo no me podía abrochar un zapato”.

La boxeadora no solo recuperó sino que impulsó su carrera en sobre el ring logrando títulos importantes como el triunfo sobre la argentina Natalia “Huracán” Alderete, en categoría pluma en una pelea esperada que se dio en el Estadio Nacional.

Un alto a la violencia

Krespita mostró su lado más humano en el programa “La Divina Comida” donde también abordó los abusos que sufrió por parte de su expareja.

“Yo venía con mil conflictos con él, mi hija me hizo entender que todo lo que era malo para mí en ella no lo iba a replicar...en todo el proceso no me apoyó”. La boxeadora recordó la violencia verbal que sufría en 2018 con frases como “no eres nadie”, “yo te hice”, yo no lo hablaba porque no quería que mi hija se llevara esa imagen del papá“.