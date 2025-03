“Los números son un poco alarmantes pero...”: Michael Roldán sobre caída del rating de ‘Only Fama’

La competencia por la sintonía se torna cada vez más fuerte , ahora con el estreno de “Hay que decirlo prime” que abre una nueva franja en horario estelar entre los programas de farándula.

‘Only Fama’ ha estado en el ojo del huracán tras obtener apenas 5 puntos este viernes 21 de marzo, ocupando el quinto lugar.

Michael Roldán, panelista de Mega, fue consultado en “Que te lo digo” sobre los resultados de rating para el programa de farándula a poco de finalizar su primera temporada.

“Los números hay que analizarlos, siempre son importantes, pero hay que analizarlos en el escenario y en el contexto. El viernes pasado fue un día super complejo, estabámos compitiendo con un encendido grande de Chilevisión que venía del partido”.

Roldán destacó entonces que “Only Fama” partió en 4 puntos al inicio “y de ahí existió una construcción hacia arriba, si tu ves los números, yo también cuando los vi, qué onda, cachay, son un poco alarmantes pero cuando ves el contexto te das cuenta que el programa lo que hizo fue construir audiencia”.

“Soy un invitado estelar”

José Antonio Neme, por su parte, se descartó de ‘Only Fama’ y al ser consultado se sinceró sobre su participación en el programa de farándula.

“Con ustedes en mucha gente” contestó al ser consultado sobre la competencia que plantea el estreno de “Hay que decirlo Prime”.

“A mi nadie me ha confirmado en ese programa, yo voy feliz, lo paso bien, está divertida la cosa pero la verdad no he tenido ninguna conversación formal con el canal al respecto, así que yo me siento como un invitado estelar”.

Sin embargo, consideró beneficioso el estreno de otros programas de espectáculos “que bueno que se relajen los contenidos un poquito, que la gente se entretenga, me encanta la farándula”, al tiempo que reiteró los elogios a Fran García-Huidobro.