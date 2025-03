“Soy lo más patera que hay porque no quiero que se vaya”: Fran García-Huidobro y la petición a José Antonio Neme en ‘Only Fama’

A puro baile comenzó la edición de ‘Only Fama’ este viernes 28 de marzo. Al ritmo del fallecido Tommy Rey, Fran García-Huidobro apareció bailando con José Antonio Neme, repitiendo como panelista.

“Yo soy lo más patera que hay porque no quiero que se vaya”, le dijo haciéndole gestos con los ojos. Neme, quien continúa en el matinal “Mucho Gusto” tras el enroque fallido, le respondió.

“No, pero estoy acá”. Pero Fran siguió los elogios poco después de prometer una primicia en el programa de Mega a poco de culminar su primera temporada.

Fran García-Huidobro y la petición a José Antonio Neme en ‘Only Fama’. Youtube

“Voy a ser una chupamedias asquerosa para que me pelen en todos los programas...dime Jose, eres mucho mejor que Julito”, dijo en referencia a su expareja JC Rodríguez pero Neme replicó con humor.

“No te puedo hacer un hijo si pero...”, a lo que Fran entonces bromeó: “Menos mal, a estas alturas yo tampoco podría dártelo”, dijeron antes de estrechar un abrazo y las risas de los panelistas.

¿Se queda Neme en ‘Only Fama’?

Ante la competencia que supone el estreno de “Hay que decirlo prime” desde este viernes 28 de marzo, los ojos están puesto en los programas de farándula en horario estelar, uno de estos ‘Only Fama’.

Si bien bajaron los números de rating, sus panelistas aseguraron que deben ser analizados en el contexto aunque no dejan de ser “un poco alarmantes”.

José Antonio Neme fue consultado por “Que te lo digo” y al ser incluido como equipo de Only Fama este replicó.

“Con ustedes es mucha gente...A mi nadie me ha confirmado en ese programa, yo voy feliz, lo paso bien, está divertida la cosa pero la verdad no he tenido ninguna conversación formal con el canal al respecto, así que yo me siento como un invitado estelar".