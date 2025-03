¿Un nuevo round en Zona Latina?: Sergio Rojas revela fuertes palabras de Adriana Barrientos a un periodista de “Que te lo digo”

Los conflictos entre Sergio Rojas y Adriana Barrientos terminaron con una denuncia por Ley Karín de parte de la Leona en contra del periodista de farándula tras una fuerte pelea en el estacionamiento de Zona Latina. Esta rivalidad continúa hasta el día de hoy y estos fuegos cruzados cobró una nueva víctima.

El periodista Francisco Ruiz de Gamboa del programa “Que te lo digo” comandado por Rojas, fue enviado a sacarle una cuña a Adriana Barrientos, quien no estaba dispuesta a hablarle al espacio de su misma casa televisiva.

“Me enteré que hay dos personas en el panel de ‘Zona de estrellas’ que se niegan a darnos cuñas, que están en todo su derecho además, porque ser parte de un canal no nos obliga a tener que hablar”, dijo a modo de introducción.

“Resulta que él fue a hablar con Adriana Barrientos, quien está en todo su derecho a no darnos una cuña, en ese sentido soy súper respetuoso. Pero, lo que me pareció feo y de mal gusto lo que le respondió. Me parece un acto súper denostativo”, continuó.

Sergio Rojas revela fuertes palabras de Adriana Barrientos a un periodista de “Que te lo digo” Captura: Que te lo digo

El testimonio en primera persona

El involucrado fue citado al estrado y relató en primera persona lo que vivió con Adriana Barrientos. “Yo le dije: ‘Hola Adri ¿Cómo estás? Pucha te quiero pedir una cuña por el tema de la Dani Aránguiz’, y me dijo ‘no, no hablo con el QTLD porque cuando los veo yo los escupo’“, reveló.

Posteriormente, él agregó que le extraña este comportamiento de Adriana, ya que anteriormente sí les había dado una cuña cuando la entrevistó durante la entrega de los Copihues de Oro.

Ante esto, el animador señaló que “cuando yo digo ‘los veo y los escupo’, el texto es violento, sobre todo para un periodista que es un cabro joven que no tiene ningún problema con ella. Si aquí yo tuve un conflicto con ella es Sergio Rojas con Adriana Barrientos. No hay que mezclar las aguas”.

A modo de cierre, él hizo un llamado a sus colegas a cuidar el trato con los periodistas emergentes, quienes se pueden sentir mal después de estas interacciones.