Vale Roth recordó delicado intento de suicidio tras la filtración de video en un edificio y episodio con Alexis Sánchez

Una de las jóvenes que tenía todos los ojos sobre ella a principios de la década de los 10’s fue Valentina Roth. Toda la atención mediática estaba puesta en la gimnasta que participó de recordados espacios como “Yingo” y “Calle 7″.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estas polémicas quedaron en el pasado, y ahora se encuentra alejada del mundo de la farándula tal como sus colegas de la época Tanza Varela y Natalia “Arenita” Rodríguez. Actualmente, Vale se encuentra casada y esperando su segunda hija.

La joven madre fue entrevistada en el programa de farándula de Mega, “Only Fama”, en donde recordó su pasado en el ojo público cuando generaba cientos de titulares.

Ella partió comentando que no entiende por qué se caracteriza a su pasado de forma negativa siendo que nunca vendió drogas, no chocó en estado de ebriedad, ni cometió una infracción de ese tipo.

“Sí tomaba en exceso, me curaba. Tuve problemas con eso, obvio. Pololeé como 80 veces. Toda mi vida se hizo muy pública y me daba lata por mi familia, porque estaba muy expuesta”, comentó.

“Fui pionera de la libertad de expresión. Yo creo que hay que dar vuelta la página rápido y no decir: ‘las mujeres me dieron la espalda, malditas’. Yo soy de las que doy vuelta la página y listo”, añadió.

El episodio con Alexis Sánchez

Uno de los episodios que recordó durante su entrevista con la periodista Mariela Sotomayor fue cuando estuvo internada por un mes y medio tras un intento de suicidio.

PUBLICIDAD

“Fue un intento de suicidio. Me corté y tomé pastillas con copete. Entonces, como que quería ‘chao’. Fue porque en una semana, se filtraron dos cosas: la cuestión (vídeo de la cámara de seguridad de un edificio) del conserje, en el sillón, hasta el día de hoy me lo siguen sacan en cara, tenía 20 años hace 14 años atrás; y el tema con Alexis (Sánchez)“, explicó.

Entrando en detalles sobre el episodio con el futbolista, cuando un grupo de sus amigos intentaron grabar a escondidas un encuentro íntimo de ella con Sánchez. “Eso fue pésimo. Imagínate los fans, y todo Chile que lo apoya, que te creyeran era difícil”, recordó.

“Ahora cuando lo cuento, (dicen) ‘tú eres mamá, ahora le creo’. Es bien penca, fue bien penca. Los amigos se escondieron en el clóset, lo pasé…“, añadió. Vale describió que fue “tirarse a los leones” desclasificar esta situación que involucró a un ídolo deportivo.

“Siempre me pongo en ese lugar, ‘quizás no estaría acá’ y ahí las mujeres hubiesen sentido ‘ay, no la apoyé‘. Si me pasa algo, me aislo. Sí mi familia me quiso ayudar muchas veces, pero ya después se aburren (...) Yo fui la que se alejó. Mi familia lo pasaba pésimo”.

“Gracias a Dios no pasó nada y estoy aquí, feliz. Lo que quiero decir: siempre se puede salir adelante, si uno quiere. Es difícil cuando vas a terapia y te estás así, con los brazos cruzados, ‘no quiero’. No, tú tienes que poner de tu parte para salir, sino, no vas a salir”, cerró Valentina Roth.