Christell Rodríguez habla de su cambio físico: “Mi prioridad siempre ha sido sentirme bien”.

A ritmo de “Dubidubidu” reapareció Christell Rodríguez reapareció en la pantalla de televisión, la primera vez desde que anunció su paso por el quirófano con la idea de lograr una mejor salud, más que un cambio físico.

“La verdad es que sí, me operé, me hice una cirugía bariátrica”, dijo la exestrella infantil de “Rojo” ante las incesantes preguntas en redes sociales. Poco después declaró a La Cuarta donde se refirió a la transformación “no solo a nivel físico”.

Como invitada del programa “Hay que decirlo” de Canal 13 entonces reveló los motivos que la llevaron a pasar por el quirófano, para algo más que deshacerse de algunos kilos demás.

Christell Rodríguez lanza nueva canción "Pa Allá Pa Acá". Youtube

“Me hice una manga gástrica hace dos meses ya, fue algo que hace mucho venía barajando, el año pasado me tocó compartir con gente que se ha hecho la misma cirugía , he escuchado sus experiencias y todo, y en esta búsqueda de en un futuro un buen embarazo, descubrí, me informé que no solo trae beneficios a nivel de salud si no que también influye en la fertilidad de las mujeres".

La salud fue determinante en la decisión de operarse. Según comentó la artista tiene antecedentes de diabetes en su familia por lo que “hay que tomar aún más cuidado, independientemente del peso”.

“Para mí siempre ha sido una prioridad sentirme bien, sentirme una persona sana, estar ágil, independientemente del sobrepeso que tenía, de por sí siempre he sido una persona muy deportista”.

Nueva etapa musical

Christell Rodríguez se admitió tranquila y emocionada por su etapa en la actualidad, también en lo profesional. En sus redes sociales confirmó el lanzamiento del tema “Pa Allá Pa Acá”, como parte de su proyecto infantil.

“Yo me considero la amiga de los niños y de la familia, como que ese es mi eslogan. no soy una adulta que juega a ser niña, soy una adulta...siento que hace falta algo distinto, como que hace falta un referente”.