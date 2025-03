Con exparticipante de Gran Hermano: Vasco Moulian desclasificó supuesto romance de Gary Medel

El jugador de Universidad Católica Gary Medel, al parecer, no estaría cosechando triunfos solo en la cancha, sino que también en el amor.

PUBLICIDAD

Así lo contaron en el programa Primer Plano, donde aseguraron que lo vieron de lo más romántico con una exparticipante del reality Gran Hermano 2.

Fue el panelista Vasco Moulian quien lanzó el golazo farandulero, desclasificando el supuesto romance entre el Pitbull y la influencer venezolana Carlyn Romero.

Según explicó, fue visto compartiendo con la joven en un restaurante del sector oriente de la capital y incluso desclasificó que los propios trabajadores del lugar le contaron que atendieron a los tortolitos.

Además, ante la pregunta de cuánto tiempo llevarían, dijo que “dos meses”, aunque sin tanta convicción.

¿Quién es Carlyn Romero?

Con cerca de nueve años viviendo en Chile, Carlyn Romero tiene más de dos millones de seguidores en Tik Tok y otros miles en Instagram.

Fue pareja del cantante urbano DrefQuila y ha participado en distintos programas como el reality Gran Hermano, en su segunda temporada, y en Top Chef VIP.

PUBLICIDAD

Además, es embajadora de una marca de apuestas junto a Esteban Paredes y Sebastián Ramírez.

Dentro de sus sueños, confesó que le gustaría ser animadora del Festival de Viña del Mar, confesión que generó una ola de reacciones.

“Cada vez que doy un pasito más, estoy más cerca de mi objetivo final que es animar el Festival de Viña del Ma. Es uno de los sueños que quiero lograr, no sé cuando ni en qué año, pero espero que Dios me de la oportunidad de hacerlo”, señaló tiempo atrás al medio AS Chile.

Sobre cómo nació su pasión por el área de las comunicaciones, la venezolana aseguró: “Yo inicié en el mundo de las comunicaciones en los Esports, un programa de videojuegos en el canal ‘Via X’. Estuve cuatro años y nunca me he despegado del mundo de los videojuegos, las ediciones de Festigame las disfruto un montón. He estado en realitys, pero el mundo virtual lo llevo siempre en mi corazón”.

En relación a por qué le gusta la animación, Carlyn comentó que “siento que es lo mío”, puesto que “me gusta eso de comunicar, de hablar con la gente, empatizar... Yo creo que por eso estoy vigente en la animación de eventos”, aseguró.