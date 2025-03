“Dando a entender que estaba ebrio en la vía pública”: Presidente Boric desmintió rumores sobre su foto viral y apuntó a la derecha por desinformación

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric fue objeto de una controversia en redes sociales luego de que circulara una imagen suya caminando por la calle con la camisa abierta. La fotografía, difundida por sectores de la oposición, fue utilizada para insinuar que el mandatario se encontraba en estado de ebriedad.

Entre quienes cuestionaron la imagen estuvo el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien pidió explicaciones a La Moneda. “Creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República”, señaló Kast, sugiriendo que la situación podía comprometer la seguridad nacional.

Ante la viralización de la imagen y las especulaciones en su contra, Boric respondió a través de su cuenta de Instagram, publicando un video que mostraba el contexto completo de la situación. En el registro se observa cómo el Presidente, caminando de manera normal, accede a tomarse una foto con un niño de cuatro años, seguidor del club Universidad Católica.

El padre del menor, quien grabó la escena, también salió a desmentir las acusaciones. “Impresionante cómo sacan de contexto los hechos. Boric venía caminando completamente normal un viernes a las 9 de la noche y se sacó una foto con mi hijo, que le gusta la UC como a él. Fue demasiado amoroso con él y mi familia”, explicó.

El Presidente no solo desmintió las acusaciones, sino que además criticó a quienes difundieron la imagen con intenciones malintencionadas. “Ayer, cuentas vinculadas a la derecha (algunas incluso de sus líderes) estuvieron difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto, era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)”, escribió.

Boric también apuntó a los riesgos de la desinformación en la política. “La desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades, y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar. Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad de que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original. Un abrazo antes de partir a India”, concluyó.