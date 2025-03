“No ha vuelto con Jorge Valdivia”: Aseguran que el círculo cercano a Maite Orisni descarta una reconciliación amorosa

Sin duda alguna, el escándalo de la semana en la prensa rosa ha sido la atípica relación entre el exfutbolista Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini, que supuestos de por aquí y por allá aseguran que habrían vuelto a estar juntos.

Durante el más reciente capítulo de “Primer Plano”, el equipo periodístico paparazzeó a la congresista, quien, tras su llegada al Congreso Nacional, no se escondió pero no quiso responde las preguntas de los periodistas.

Luego, también los comunicadores abordaron en la calle al “Mago” Valdivia, pero no se lo tomó muy bien, incluso le tomó fotografías al equipo enviado para tomar medidas legales.

Un nuevo detalle que da Hugo Valencia

Cabe destacar que el periodista de ‘Zona De Estrellas’, Hugo Valencia, estuvo presente en el capítulo de ‘Primer Plano’ del pasado domingo 30 de marzo, donde aseguró que Valdivia y Orsini “estuvieron un mes sin hablarse”.

Ya en este último día de marzo, durante el episodio del programa de Zona Latina, entregó nuevos detalles que, según lo que dice, vendría del círculo cercano a la joven parlamentaria.

“Hoy día yo recibí un mensaje de alguien muy cercano a Maite Orsini. Tiene que ver con todo lo que se ha hablado en la última semana sobre Maite y Jorge. Es la versión que me hacen llegar a mí desde el entorno cercano de Maite Orsini”, fueron las primeras palabras de Hugo.

“Me dicen que Maite, la diputada, frente al cuestionamiento, las consultas de su entorno cercano sobre este eventual regreso amoroso, les habría dicho a todos ellos que no es cierto, que ella no ha vuelto con Jorge Valdivia”, continuó.

“Cito textual algo que habría comentado Maite a este entorno cercano –insisto, este en un mensaje que a mí me llegó hoy día, por eso no lo comenté anoche en Primer Plano ni tampoco lo había comentado antes acá–, me comentan que no tenía cabeza para nada más que para estudiar para su tesis”, argumentó el comunicador.

“Después yo, a esta fuente, le hago una serie de preguntas más que no me responden, pero me dicen: ‘Me gustaría que comentaras que, al entorno cercano, Maite les ha dicho que ha regresado con Jorge Valdivia’”, explicó.

“Se suma a la información que entregó Gissella Gallardo la semana pasada, donde ella asegura que Jorge dice lo mismo: que no ha vuelto con la diputada Maite Orsini”, afirmó Hugo.

“Pero yo también tengo otra fuente que dicen que ellos sí están juntos, por eso yo solo transmito para que queden constatadas las versiones oficiales que ellos han ido entregando, aunque no ha salido de sus propias bocas, pero lo cierto es que hay un entorno –no menor– que cree que ellos sí están juntos”, cerró Valencia.