“No sé si merezco tanto cariño”: José Luis Repenning se puso nervioso con fanática que se mandó a hacer manta con su foto

“Me llegó esta manta que mandé a hacer a China, soy fanática de José Luis Repenning”, así comienza el video que subió Cecilia a su cuenta de TikTok, una enfermera que ha dejado en claro ser una de las mayores fans del periodista, conductor del matinal “Tu día” de Canal 13.

El video, fue revisado durante el inicio del matinal este lunes 31 de marzo, y generó de inmediato los comentarios de Priscilla Vargas y Michelle Adam, mientras que Repenning estuvo visiblemente nervioso en todo momento, más aún cuando hicieron un contacto en vivo con Cecilia.

“Cecilia, un millón de gracias por tanto cariño, cuando lo vi pensé que era broma, después cuando caché que era cierto... no sé, me sentí como super halagado, encuentro que es como una exageración, si uno es un simple mortal no más, como que tanto cariño...”, dijo Repenning antes del contacto telefónico.

“Soy fan, lo sigo desde que leía las noticias”

“Me muero, que emoción. Feliz de contactarme con ustedes, yo soy fan y lo sigo desde que leía las noticias con la Cata Edwards, lo he seguido en todas, se donde vota, se su rut, todo”, comenzó diciendo Cecilia, agregando que es enfermera y que pese a todo, nunca ha visto a Repenning en vivo.

Así, sobre la mantita que se mandó a hacer, Cecilia indicó que “no venden cosas de repe en ninguna parte, me mandé a hacer un tazon para tomar desayuno con él, tengo el monito de Navidad, me faltaba algo para abrigarme y dije ya, una manta”.

A lo anterior, Priscilla Vargas agregó que “Repe esta nervioso Cecilia!”, explicando que por eso la entrevista la estaba haciendo ella, porque el periodista no era capaz de hablar.

Finalmente, la fanática quedó totalmente invitada al matinal, mientras que Priscilla Vargas le pidió que lleve el tazón y la mantita, mientras que Repe entregó el motivo de su nerviosismo.

“Es porque encuentro que es un cariño desmedido, no se si me merezco tanto cariño, y feliz de que un dia venga para acá y conversemos y nos saquemos fotitos. Cecilia te mando un beso enorme, muchísimas gracias por tanto cariño y ojalá que nos sigas acompañando todos los días”, cerró diciendo Repenning, rojo de tanto amor.