“Se ve su poco respeto por la mujer... quería eso nomas”: Filtran nuevos chats de Maite Orsini contra Jorge Valdivia

Nuevos chats de Maite Orsini hablando sobre Jorge Valdivia mostraron la noche del domingo en el programa Primer Plano de CHV.

Los mensajes corresponden a la conversación que tuvo la diputada con el hombre que le arrendaba su departamento a la joven tatuadora que interpuso la primera denuncia por abusos sexuales y violación contra el exfutbolista.

Según contaron en el espacio conducido por Julio César Rodríguez, Orsini conocía al propietario, puesto que arrienda en el mismo edificio. Fue así como lo contactó, precisamente para pedir el teléfono de la denunciante.

Fue en ese contexto que el dueño del inmueble quiso conocer antecedentes de Valdivia y le preguntó a Orsini si lo creía capaz de cometer un delito de esa índole.

Ante esto, la diputada reconoce que no lo cree capaz de drogarla, pero sí de sobrepasarse, aprovechándose de un estado de vulnerabilidad.

Revelan chats de Orsini contra Valdivia

“La verdad, no lo creo capaz de prepararlo y drogarla, pero sí de no respetar que ella estaba en evidente estado de ebriedad y avanzar sin más”.

Su conclusión radicó ya que Valdivia le envió mensajes de amor a Orsini, mientras estaba en el departamento con la otra mujer.

“Con los mensajes que me mandaba a mí desde la casa de ella, se ve su poco respeto por la mujer que dice haber estado besando voluntariamente. No la respeta, no le importaba, quería eso nomas", concluyó.

Finalmente en la conversación, la diputada le insiste al arrendatario que su intención de obtener el contacto de la denunciante es para ayudarla y cataloga a Valdivia de la peor manera.

“Porfa, yo quiero ayudar, porque me parece correcto con la info (sic) que tengo. No me parece justo que nosotras, las mujeres víctimas, paguemos por los horrores de hueones de mierda", sentenció.

Los chats fueron leídos por la periodista Cecilia Gutiérrez y son parte del expediente judicial que la propia denunciante entregó a Fiscalía.