“Somos grandes amigos”: Marco Enríquez-Ominami dio el secreto de su larga relación junto a Karen Doggenweiler

El cineasta y político Marco Enríquez-Ominami fue el más reciente invitado al programa “Todo Va A Estar Bien”, conducido por Juan José Lavín, en el que, entre otras cosas, dio las claves de su relación junto a la animadora Karen Doggenweiler, tras mantener un matrimonio por más de 20 años.

En ese sentido, el exdiputado reconoció que “somos grandes amigos, cada uno es mánager del otro”, partió diciendo sobre el gran secreto de su relación. “Yo he sido candidato, como ha sido público y notorio, ella siempre ha estado (…) En el Festival de Viña yo le dije ‘dale con todo’“.

“Somos muy amigos, de no meternos (en los asuntos del otro), eso me lo enseñó ella“. Luego añadió que “Karen me enseñó algo que para mí era nuevo en las relaciones, voy a decir una cosa muy católica, pero que es verdad, hay que entregarse con todo y que dar amor produce felicidad“, continuó.

Luego, el político de 51 años contó una anécdota, entre risas: “La Karen, cuando nos conocimos, no jugó al misterio. Me acuerdo de anécdota muy ridícula, yo la llamaba, en esa época no había WhatsApp, y ella llegaba reventada después del matinal y apagaba el celular“.

También, comentó acerca de un día que lo superó la ansiedad. “Yo la llamé 3 veces y en un mensaje de texto dije bien histérico ‘si ya veo que no me quieres responder es mejor que no nos veamos nunca más’“.

“Ella me llama y me dice ‘ridículo, estaba ocupada y apagué el teléfono’, y yo contesté ‘no acepto que no me respondas’“, agregó Enríquez-Ominami.

”Ella me dijo ‘eres un intenso’, me sentí muy ridículo (…) ella me enseñó a desactivar en mí eso“, y confesando que actuó así porque, ”Me iba muy mal, me rechazaban mucho“, sentenció el excandidato presidencial.