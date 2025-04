¿Cuál es el costo? 5 looks de Shakira que cautivaron y fueron diseñados por prestigiosas marcas

El tour denominado Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ha llegado a ser uno de los más importantes, superando incluso al reconocido ‘Eras Tour’ de Taylor Swift, al establecer un récord que podría implicar la asistencia de más de quinientos mil admiradores para deleitarse con su impresionante espectáculo, que incluye tanto algunas de sus canciones más famosas como sus nuevos éxitos.

Tal como se anticipaba, la artista de Barranquilla presentaría un llamativo vestuario, que incluye desde prendas sensuales hasta un estilo Barbie. La reconocida estrella del pop continúa asombrando a sus seguidores con una variedad de atuendos que han sido aclamados por su audiencia. Sin duda, su fase rockera y los trajes de inspiración árabe ya no son los únicos que exhibe, al menos no en esta gira.

Si aún no has tenido la oportunidad de presenciar uno de los conciertos de Shakira de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, estos son los atuendos con los que garantiza sorprenderte. Son los complementos ideales para sus presentaciones.

Los 12 looks que viste Shakira en su gira y sus diseñadores

Durante su gira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, la cantante realiza 12 transformaciones de vestuario, y parece que esta ‘loba’ incluye en su clóset algunas de las vestimentas más caras y elegantes creadas por algunos de los diseñadores más reconocidos.

La conexión que posee con la firma creada por Gianni Versace y liderada por Donatella destaca notablemente, ya que elaboraron tres prendas exclusivas para Shakira. Estas incluyen un top estilo chándal en blanco, otro que refleja el auténtico estilo coquette, y una tercera pieza consistente en un top acompañado de una falda de malla metálica.

También lleva prendas de creadores innovadores como Caroline Resnik (Primal Stuff), Anamika Khanna, así como dos conjuntos marrones, uno de Natalia Fender y otro de Jawara Alleyne.

Otro grupo de diseñadores que destacan por su visión singular de la moda incluye a Lindsey James; un impresionante conjunto en color púrpura creado por Dario Mittmann, una obra merecedora de exhibirse en un museo gracias al juego de ondas y movimiento de Gaurav Gupta, así como un resplandeciente vestido adornado con cristales y espejos de Zuhair Murad en colaboración con Tiffany & Co. Por otro lado, Jawara Alleyne tuvo el privilegio de vestir a la estrella del pop con dos atuendos, similar a lo que hizo Versace.

Los 5 looks más aplaudidos de Shakira en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Todos los atuendos que Shakira mostró durante su gira están estrechamente vinculados con el mensaje de sus canciones, siendo el complemento ideal para los versos que la artista colombiana canta ante su audiencia. No obstante, hubo cinco vestuarios que realmente lograron captar la atención del público.

El vestido de cristales de Zuhair Murad

El sofisticado vestido adornado con 10,000 cristales que Shakira lució al interpretar su canción ‘Última’ se ha convertido en uno de los preferidos por sus seguidores. Es la metáfora ideal de todas las lágrimas que derramó y cómo las transformó en diamantes gracias al éxito de su reciente álbum.

El movimiento en el vestido de Gaurav Gupta

Uno de los instantes más conmovedores durante sus presentaciones es cuando interpreta ‘Acróstico’, una canción que la famosa cantante dedicó a sus hijos, Sasha y Milan. Durante esta actuación, lleva puesto un impresionante vestido azul que se distingue por su fluidez, diseñado por Gaurav Gupta.

El sexy body de Dario Mittmann

La loba realiza sus movimientos vistiendo un impresionante atuendo ajustado diseñado por Dario Mittmann. No existe otra prenda que lo iguale para acompañar su interpretación de la emblemática canción ‘She Wolf’, con sus magníficos y sensuales pasos de baile.

El estilo ‘vaquero’ de Shakira con firmas mexicanas

Shakira optó por un estilo inspirado en el oeste gracias a Vero Solís y su línea de moda ‘Josefina’. Lució una chaqueta dorada adornada con bordados rojos mientras colaboraba con Grupo Frontera en la interpretación de su tema ‘(Entre Paréntesis)’.

Una Barbie de Versace

Para ‘Te Felicito’, Shakira lució un deslumbrante atuendo rosado de Versace. En él, deleita a sus seguidores con sus característicos movimientos de baile, vistiendo un conjunto que incluye un vestido, botas y guantes.