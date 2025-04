El debut que no fue: Revelan motivo por el que Tonka Tomicic no tendrá programa de radio

La foto de un micrófono desató la curiosidad de los seguidores de Tonka Tomicic quien dijo estar enfocada en su regreso a los medios luego de los escándalos judiciales que la mantuvieron en el ojo del huracán.

La expectativa creció con los rumores de un proyecto en Radio La Metro, el primero de los tres proyectos que la animadora confirmaría este 2025 para lograr el resurgir de su carrera.

Tomicic llegaría al espacio radial este 31 de marzo en el horario matinal, acompañada de panelistas como Renata Bravo, María Gracia Subercaseaux, Fernando Solabarrieta, Gonzalo Feito, Pamela Le Roy y Eduardo de la Iglesia.

Tonka Tomicic debuta en la radio con nuevo matinal. Instagram

No pocos quedaron esperando con ganas de dar la bienvenida. Renata Bravo, opinóloga en Plan Perfecto, consultó sobre su llegada pero solo fue avisada: “Ya no va”.

Ahondando en los detalles, la panelista de CHV citó a sus fuentes. “Lo único que te puedo contar es que mientras no está todo zanjado con Fiscalía y este no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka ella no firmará ningún contrato”.

Claudio Rojas, abogada y panelista, sumó su opinión, asegurando que tal documento emitido por la Justicia no existe. “Si quieres esperar ese documento nunca les va a llegar, lo que sí puede pasar es esperar que la sentencia esté ejecutoriado”.

El renacer de Tonka

Tonka Tomicic ha dicho estar enfocada en su carrera luego de verse involucrada en el escandaloso Caso Relojes por el que su expareja Parived fue condenado a 341 días de libertad vigilada y una millonaria multa.

Luego del sobreseimiento, la animadora se vio de vuelta en la animación de festivales donde brilló con su elegancia y recibió el apoyo del público en La Patagonia, gesto que agradeció con mensaje emotivo.

"Elegí el sur para volver a animar un festival porque hace algún tiempo, exactamente aquí fue donde comencé un viaje al final de la carretera austral, Villa O’Higgins, pero el término de una ruta es también el comienzo de la misma, todo depende del punto de vista“.