“Hoy cumple la suegra”: Facundo González suma puntos con la madre de Oriana Marzoli

El pololeo entre Facundo González y Oriana Marzoli va viento en popa. Pese a las críticas y presagios de ruptura, la pareja se ha mostrado cada vez más enamorada y consolidada también en los momentos más importantes.

El argentino no dudó en sumarse al festejo del cumpleaños de su suegra y madre de Oriana, no solo compartiendo sus fotos en un elegante almuerzo, también con dedicatoria.

“Hoy cumpleaños la suegra”, comentó junto a la imagen en una de las historias de su Intagram. Poco antes, la polola le dedicó mensajes a su madre a quien escribió “Auguri mammina. Sei la migliore al mondo".

Oriana Marzoli celebró el cumpleaños de su madre junto a Facundo González. Instagram

El pasado 15 de marzo Oriana celebró sus 33 años entre amigos y al lado de su galán con quien protagonizo una sesión de fotos románticas.

"Happy birthday to me, un año más celebro con la gente a la que más quiero, los imprescindibles, la familia que uno elige. Gracias a todos por venir y vuelvo a repetir, gracias a mi madre, a Facu, amigos y a mis fans por todos los regalos y sorpresas que me habéis hecho".

“Aprendió a vestir con Oriana”

La pareja no solo llama la atención en las redes sociales. Recientemente Oriana sorprendió a su pololo en pleno programa de TV peruano “Esto es Guerra” donde además conversaron sobre su futuro.

“Es la primera vez que tengo un novio que trabajaba ya en la tele y no ha empezado conmigo, es como que me siento unan fan, me siento en la posición que estaban mis anteriores novios conmigo, estoy emocionada, me encanta que la gente lo quiera un montón”.

En plena transmisión interrumpió Fabio Agostini, uno de los grandes amigos de Facundo quien admitió los cambios del argentino desde que inició su relación. “Está de tonto... pero por lo menos aprendió a vestir gracias a Oriana”.