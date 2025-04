“Me da un poco de pudor”: Sole Onetto recordó el piropo que recibió de Shakira durante viaje a México

Tras su encuentro con Shakira en México, la periodista Soledad Onetto desclasificó el piropo que recibió de la propia cantante colombiana.

Fue en el matinal Tu Día donde la lectora de noticias se atrevió a revelar la infidencia, a pesar de reconocer que le daba pudor el cumplido.

“Les cuento un detalle así sabroso. Sabroso”, dijo sorprendiendo a los integrantes del programa conducido por José Luis Repenning y Prisiclla Vargas.

“A mí me dio nervio, me dio un poco de pudor, pero ahora ya no me da pudor contarlo... porque tu me contagias esto del pelambre”, le dijo al Colombiano que estaba al lado de ella en el estudio.

“Íbamos saliendo y (Shakira) me dice ‘Sole, que linda tu chaqueta”, la piropeó la artista.

Con eso, Onetto dijo medio en broma, medio en serio que el viaje estaba “pagado”.

“¡Viaje pagado!“, celebró entre aplausos del equipo.

Además, destacó que “es muy amorosa, extremadamente linda, sencilla, muy poco maquillaje”, describió.

El encuentro de Sole Onetto y Shakira en México

Días atrás la periodista de Canal 13 se transformó en toda una loba y sorprendió a todos en sus redes sociales, con fotografías junto a la mismísima Shakira, quien nuevamente estará en Chile la primera semana de abril.

“Un sueño cumplido, entrevistar a Shakira en exclusiva para @teletrece . Aunque sólo fueron unos minutos, valió la pena viajar desde Chile sin voz y apostar a que podía recuperar parte de mi habla para conversar con la artista latina más importante del momento", escribió la lectora de noticias.

Agregó que “viajamos, estuvimos en la previa de su show, capeamos la lluvia, truenos y relámpagos y finalmente…apareció en escena La Loba para deslumbrar al público mexicano. @fenixchile los espera en Chile el 4,5 y 7 de abril! @fenixchile“.