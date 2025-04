“No me gusta mucho”: Javier Olivares lapida a Karol Lucero y recuerda antigua polémica radial

“No me gusta mucho”. Así de tajante fue Javier Olivares al referirse a su excolega Karol Lucero, con quien trabajó años atrás en radio Carolina.

Si bien, ambos fueron animadores de programas juveniles, al parecer tienen más diferencias que similitudes. Por los menos, así lo señaló en entrevista con el programa Todo va a estar bien de Vía X.

“No lo conozco mucho la verdad, pero no me gusta mucho. No me gusta mucho su voz… no sé, son cosas así como de un telespectador. No me gusta, no encuentro que tenga nada”, dijo sin pelos en la lengua al ver su imagen.

Sus palabras las emitió durante la dinámica mostraban diferentes personajes públicos y él entregaba su sincera opinión.

También, se refirió al pasado radial que tuvieron juntos, reconociendo que se encontraban en escazas ocasiones.

“Yo trabajaba en la radio y él después creo que fue a trabajar a la radio, creo que incluso fue gratis un tiempo para que le dieran una oportunidad en la radio Carolina. Nos topábamos, creo que una vez conversamos de política, porque él hacía el siguiente show, después de mi programa”, recordó.

Sin embargo, el recuerdo más latente que tiene sobre Lucero, fue cuando tuvo el polémico encuentro íntimo con una joven, cuando transmitía vía web.

“La última vez que yo hablé de él, así como más públicamente, fue cuando apareció él teniendo algo… alguien le arreglaba los cables por debajo”, recordó con ironía.

Javier Olivares lapidó a Karol Lucero

Años atrás, Olivares se refirió en duros términos a quien trató de inmoral y grotesco.

“Hay ‘bromas’ que denigran a las mujeres y sobrepasan la ordinariez, la desubicación y el descaro. La ‘felación’ en pleno programa de Radio Carolina vista por decenas, a uno de sus locutores, es una de las cosas más inmorales y grotescas que he visto en el último tiempo”, escribió Olivares en 2018, consignó Página 7.