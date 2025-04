“No podís ser tan care’ raj...”: La feroz crítica de Pablo Herrera a intenciones políticas de Dauno Tótoro

“Se hizo un par de chalas”. Así calificaron algunos cibernautas la intervención que Pablo Herrera tuvo en Sin Filtros contra el panelista Dauno Tótoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PRT).

Esto, porque lo palabreó de principió a fin por sus válidas intenciones de querer formar un partido político, luego de reunir más de siete mil firmas.

“El viernes pasado hicimos entrega de las más de siete mil firmas que estuvimos reuniendo en la Región Metropolitana para constituimos legalmente como partido político”, contó con orgullo.

Pero sus palabras fueron objeto de burla de parte del cantante, quien consideró que no tenía la edad ni la experiencia suficiente para representar las demandas ciudadanas en las elecciones parlamentarias de este 2025.

“Estaba escuchando al chico de al frente, no lo conocía y hablando tantas cosas, con tanta propiedad, y yo creo que tú no habías nacido cuando pasaron todas esas cosas de las que hablas con tanta propiedad...de la época militar, de los ‘torturados’ y no sé cuánta hueá más”, dijo en tono burlesco.

Herrera -quien pretende postularse como diputado- criticó que se de tanta facilidad para formar un partido político.

Feroz crítica de Pablo Herrera en Sin Filtros

“No se puede dar tanta libertad a que cualquiera arme un partido político. Yo llevo siete mil personas en un concierto, podría tener un partido. ¿Por qué la gente no se suma a los partidos más interesantes? Porque sino esta hue... va a ser un despelote“, cuestionó.

“Sorry, Dauno, pero estai partiendo en la política, no podís ser tan care’ raja de querer un partido político. Tenís cero experiencia en la vida. ´¿Has sufrido realmente una vez? Siquiera por amor. Hay que tener experiencia, hay que haber sufrido, llorado”, siguió durante su tiempo de presentación.

“¡No pueden haber niños en la política! ¡Gente adulta, por favor! Démosle seriedad a la política y yo voy a ayudar... voy a ayudar a que partidos como el tuyo no existan”, sentenció.