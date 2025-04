“Por si pueden venir a tomarnos el pedido”: Tiktoker ignorado por garzona sorprende con su reacción

Comer fuera de casa no siempre resulta una experiencia agradable. No son pocas las anécdotas de comensales decepcionados por el menú, los precios o el servicio.

Todo empieza con el llamado al garzón o al personal de atención, un momento que para el influencer conocido en Tiktok como @soyladramas se convirtió en todo un reto.

Después de esperar en la mesa, donde por largo rato fue ignorado, el comensal buscó llamar la atención de su garzona como comúnmente se haría; levantando la mano repetidas veces, aunque esto no le dio resultado.

Cansado de ser “invisible” y de esperar por ser atendido entonces el influencer recurrió a una forma más creativa de llamar la atención. No hubo reclamos, tampoco gritos. Lo que resolvió fue moverse a la terraza del restaurante y hacer una llamada al local. “Cuando llevo 30 minutos en la terraza de un bar y no vienen y se me ocurre la idea de llamarlos”.

Luego se vio tomar su teléfono celular y exclamó: "Hola, estamos en la terraza, por si pueden venir a tomarnos el pedido“, repetía entre risas.

Según comentaron, el influencer logró su objetivo. Fue atendido por la garzona y además viralizó su video con cerca de 400.000 visualizaciones.

En las redes sociales encontró apoyo, también hizo reír a sus cientos de seguidores que comentaron el video identificados con su experiencia.

"Soy camarera desde hace muchos años y yo saldría descojonandome“, ”Al final está muy bien tomarse con humor estas situaciones si no te apetece entrar dentro, sinceramente una forma muy chula porque se nota que no os lo habéis tomado a mal para nada", comentaron.