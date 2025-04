“Puede que sea una sorpresa grande”: Fernando Ubiergo entrega detalles de su proyecto musical de tango y confirma fecha de lanzamiento

El pasado lunes 17 de marzo, el reconocido trovador nacional, Fernando Ubiergo, en una cercana ceremonia desde la Sala SCD –con la presencia de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, y diversos artistas– fue galardoneado como Figura Fundamental de la Música Chilena.

Ya en el reciente episodio del programa de Canal 13C, llamado “Only Comparini” –el primero de la nueva temporada–, conducido por Marcelo Comparini, fue invitado el autor de éxitos como “El Tiempo En Las Bastillas”, “Un Café Para Platón”, “Yo Pienso En Ti”, entre tantas más.

Marcelo Comparini en su programa ("Only Comparini")

Bajo este contexto, en exclusiva con Publimetro, Fernando conversó acerca de su participación en este episodio, sobre el significado del premio obtenido a mediados de marzo y respecto a un nuevo proyecto del cual ha hablado.

En primera instancia, en relación a cómo se sintió en ‘Only Comparini’, el cantautor reconoció que “muy bien. Tengo que confesar que me encantó conversar con Marcelo. Me gusta que hace las entrevistas porque te siente hablando con una amigo y muy en confianza”.

Luego, sobre el reconocimiento que obtuvo recientemente, dijo que “siento una gratitud enorme, fundamentalmente y esencialmente por ser un premio que lo otorgan los propios compañeros de trabajo. Y yo puedo agregar, desde una perspectiva más personal, que tengo un cierto recelo con los premios en una época en que las personas hasta se postulan para ganar premios y hacen campañas. A mí me da un poquito de pudor eso”.

“Yo creo que el mejor premio que puede recibir un artista, en general no hablo solamente de la música, es el reconocimiento de sus pares, claro, pero del público. Eso me parece... Entonces, el creer que uno merece tal cual cosa, porque siempre cuando dices yo merezco este premio, de una u otra forma también estás desdeñando la carrera o el esfuerzo de otros”, siguió Ubiergo.

“Yo soy consciente, por ejemplo, que he sido elegido figura fundamental, pero soy consciente que eso no significa ser el mejor en nada, porque hay tantas otras personas con más méritos o talentos que probablemente no tuvieron la oportunidad porque simplemente sus trabajos no fueron lo suficientemente difundidos, no alcanzaron la cobertura necesaria, etc. Nunca hay que perder de perspectiva eso. Entonces, lo agradezco doblemente, una, porque son mis compañeros, y dos, por haberse fijado en este trayecto ya de tantos años”, agregó.

Por último, acerca de un proyecto de tango del que habló en el espacio, se sinceró: “El tango empieza, digamos, parte fundamental de la música que me nutrió en la infancia, en la primera adolescencia. Entonces, mi padre y mi madre, amantes totales de ese género”, expresó.

“Y yo quería, hace muchos años, grabar un álbum de tango, pero no es sencillo. Grabar un álbum de tango requiere un cierto nivel de preparación y tal. Y bueno, lo hice, viajé por lo menos siete veces a la Argentina, me reuní con distintos músicos y armamos un equipo extraordinario dirigido por Emiliano Greco, son todos músicos muy jóvenes, y con ellos he grabado un álbum de 11 canciones, 10 clásicos, y la que abre el álbum es ‘Por Una Cabeza’, el próximo 10 de abril”, añadió el músico de 72 años.

“Estará en toda la plataforma. A partir del 10 de mayo y un poco antes, el álbum completo: ‘Por Una Cabeza’, ‘Volver’, ‘El Día Que Me Quieras’, en fin, 10 canciones maravillosas, no solamente de Gardel y Lepera, sino de Diché, Polo, Piazzolla. Y hay una mía que es solamente instrumental, porque no podía poner una canción con voz mía respecto de estos monumentos. Así que estoy feliz y orgulloso”, detalló el cantante.

“Puede que sea una sorpresa grande para mucha gente que no se imagina que yo pudiera cantar tango”, cerró Fernando.