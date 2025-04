¿Una crítica a ‘Only Fama’? José Antonio Neme opina tras enojo de Faloon Larraguibel con la prensa en plena mudanza: “No me pareció el contenido”

Faloon Larraguibel no vive el mejor momento persona, lo que explicaría el quiebre que protagonizó al verse rodeada de la prensa en plena mudanza del departamento del cual fuera desalojada por suexcuñado, Matías Pineda, hermano del padre de sus hijos Jean Paul Pineda.

“Only Fama” abordó el tema mientras que la ex Tierra Brava apuntaba contra la prensa, además de asegurar “quería salir arrancando”.

Faloon Larraguibel Captura: Instagram @_faloon_

Sin embargo, parte de su equipo dio varias versiones del trato a la exchica reality. “Yo no tuve que ver con ese contenido, tampoco me pareció mucho, la verdad es que me pilló de sorpresa porque fue como un contenido que yo no estaba tan al tanto”, comentó José Antonio Neme quien ha sido un invitado estelar.

Pero el panelista del canal de Mega, Michael Roldán, pareció diferir pues incluso defendió el trato que dio el reportero de “Only Fama” a Faloon, con quien además admitió no tener trato.

Michael Roldán defiende el trato de “Only Fama” a Faloon Larraguibel. Youtube Zona Latina

“Me mandaron los videos, las historias de Faloon no las puedo ver, ella me tiene bloqueado en Instagram pero obviamente, lo primero es validad sus emociones, si dejar super en claro y lo dijimos al aire, el periodista de Only Fama se acercó a Faloon sin cámara, si micrófono y cuando ella le pidió que se fuera ya habían sacado unos monitos... el trato fue super respetuoso”.

Los panelistas de “Que te lo digo” destacaron entonces las diferentes opiniones.

“Yo acá lo leí como un crítica directamente al programa, con lo que veo Neme no estaba de acuerdo con haber mostrado estas imágenes, así por lo menos lo interpreto yo, pero me parece que es valiente en decirlo”, opinó el periodista Sergio Rojas.