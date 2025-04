“A mí no se me olvida...”: Anita Alvarado explicó los motivos detrás de su publicación en contra de Daniela Aránguiz

Anita Alvarado y Daniela Aránguiz se convirtieron en enemigas mortales después de que la “Cara de cuica” se le ocurrió atacar a la hija de la “Geisha chilena”, Angie Alvarado. Esto después de que Jorge Valdivia se involucró con ella cuando era menor de edad y estaba casado con Aránguiz.

Un nuevo round lo comenzó repentinamente Alvarado después de que el día de ayer publicara una fotografía a un cuaderno con un cuestionario. Este fue titulado como “Preguntas a una tóxica”, en donde hacía una clara alusión a Daniela Aránguiz, mas nunca la nombró. A los minutos, borró la publicación.

“¿Tuviste un abuelo que midió 2,10? ¿Fue guardaespaldas de un Presidente en Chile? ¿Qué Presidente? (...) ¿Filtras información de tu ex? ¿Has hecho brujería ‘blanca’ para retener a tu ex? (...) “¿Serías capaz, al hombre que no dejas ir, dejarlo ir para que esté con la mujer que él elija? ¿Crees de verdad que él es incapaz de abusar de otras mujeres?“, eran algunas de las preguntas.

Lista de preguntas de Anita Alvarado sobre Daniela Aránguiz Fuente: X de @Gatrasnochada

La explicación de Anita Alvarado

Este tema fue tratado en “Zona de estrellas” en donde la periodista Daniella Campos se contactó con Anita Alvarado, quien le confesó los motivos detrás de esta publicación y señaló que la bajó debido a las faltas ortográficas.

“A una mamá no se le olvida cómo han hecho sufrir a tu hija, y a mí no se me olvida. Yo veo que los años han pasado, y tanto se ha jactado por todo, por plata, agrandada al peo, ‘mi marido, aquí y allá, el dinero aquí y el dinero allá‘. Ahora no tiene ni marido, ni plata ni dignidad ni nada”.

“Dicho por el hermano que dijo que el papá había ocupado casi todo el dinero de su exmarido y que ni siquiera tenía para una cancha de pádel, que pudo haber tenido mucho. Para una cancha no necesitas 5 mil metros cuadrados, necesitas menos que eso. Si no tiene para eso, es porque económicamente no está tan bien. Ya no puede darse lujos”, continuó.

Al final de su publicación, Anita Alvarado escribió que “todo se devuelve” y al explicar esta frase, ella dijo “las brujerías se devuelven. Cuando tú le haces daño a alguien, se devuelve. Yo nada más le estoy recordando lo que alguna vez escribió a mi hija que era una guacha, que ni su padre la quería. Eso le está pasando a ella con sus hijos”.

Esto no quedó ahí, ya que Anita Alvarado continuó explicando el cuestionario que ella dijo que “me entero que ella no viene de una familia de un puro padre, qué onda, qué le pasa (...) Así que se le devolvió todo cuando decía que mis hijos veían entrar a hombres a la casa, y a la que hemos visto entrar hombres a su casa es a ella. Empezando por el Mateucci y cuántos más”.