Ángela Contreras reaparece en redes y deslumbra a sus 53 años: “No envejece”

Este martes, la actriz Ángela Contreras (53) se robó todas las miradas luego de que su hermano, el periodista Cristián Contreras Radovic, más conocido como Dr. File, compartiera en redes sociales una fotografía junto a ella.

PUBLICIDAD

“Junto a mi querida hermana”, escribió brevemente el comunicador, lo que bastó para desatar una ola de nostalgia entre los seguidores de la actriz, recordada por sus icónicos papeles en teleseries como Sucupira, La Fiera y Amores de mercado.

La imagen no tardó en viralizarse y los comentarios de admiración se multiplicaron. “La mujer del mar”, “hermosa como siempre”, “me acordé de Rojo y miel”, “la bióloga marina más bella”, “Está estupenda”, “No envejece, está igual que en Ámame”, “No se cansa de ser hermosa esta mujer” y “Ella siempre ha sido hermosa, los años no pasan por ella” fueron algunas de las reacciones.

Desde que dejó la televisión, la actriz ha mantenido un bajo perfil, apareciendo esporádicamente en publicaciones de su hermano. Su decisión de alejarse de las teleseries fue revelada por el propio Dr. File en el programa Vértigo, donde contó: “Un día me dijo: ‘Hermano, no voy a hacer más televisión, no voy a hacer más teleseries’. Las razones fueron varias, primero, se dedicó a sus niños, a cuidar la familia, que para ella es lo más importante”.

Precisamente, en una de sus pocas apariciones recientes, Ángela Contreras habló sobre su rol como madre y el orgullo que siente por sus hijos, especialmente por Pedro Burns, destacado rider de descenso en bicicleta. En conversación con Página 7, durante el evento Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, aseguró que está “chochísima, es súper emocionante, me siento orgullosa y no solo de Pedro, de Jero también. Mis dos hijos corren”.

“Estas carreras son como son, de repente a uno le va bien, de repente le va mal, pasan cosas, y hay que sobreponerse y salir adelante”, comentó en esa ocasión.