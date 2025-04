“Estamos haciendo trámites”: Coronel Valverde sufrió millonario robo en dinero, además de su celular y billetera

En las últimas horas, el joven comediante Marcelo “Coronel” Valverde, a través de su Instagram, dio a conocer una lamentable noticia: sufrió una serie de robos.

En específico, mediante las historias de su cuenta personal comenzó lamentando el robo de su teléfono y de su billetera. “No me van a creer... pero hoy día me robaron el celular y ayer la billetera así que ahora estoy usando a la Lupita (su perrita) de billetera. Si saben algo de mi billetera, avíseme, por favor: no hay plata, nada... Solo están mis documentos”, sostuvo el humorista.

Luego, agregó que además le sustrajeron una millonaria cifra, la cual aclaró que era un parte de su empresa y otra de sus ahorros para una vivienda.

“Si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de los documentos, además, hoy me enteré de que nos robaron plata: como 10 millones de pesos, entre plata que tenía en la empresa y plata que tenía guardada para pagar el pie de nuestra casita”, contó Marcelo.

“Así que eso... estamos haciendo trámites para recuperar el dinero. Por lo menos están las tres ahí (muestra a sus perritas); saben que algo pasa y tratan de hacer compañía”, añadió.

Horas más tarde, por la misma vía, compartió unas venta que está realizando, y así también intentar recuperar de a poco el dinero robado.

“Finalmente, lo que muchos pidieron: voy a vender las prendas que tenía cuando pesaba 45 kilos más. Especialmente las chaquetitas, los polerones bonitos, y voy a ir sumando más cositas”, expresó el standupero fundador del pódcast ‘El Sentido Del Humor’ (ESDH).

Además, adjuntó el link directo para poder adquirir la ropa y cerró diciendo: “métanse ahí y de pasadita nos ayudan a recuperar un poquito de plata. Hay algunas prendas bien bonitas y vamos a ir subiendo más”.