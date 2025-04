“Los brazos se me cansaban”: “Reina de Chile” reveló el momento más difícil de la prueba tras su eliminación en “Palabra de Honor”

La competencia se torna cada más desafiante para los reclutas del reality “Palabra de Honor” que se acerca a su desenlace. Brandon Zúñiga, más conocido como “Reina de Chile” es el último eliminado, un momento que desató reacciones.

La prueba versus Raimundo Cerda y Samantha Batallanos, fue de los episodios más complicados en el desafío, según comentó el influencer tras su eliminación.

“Estuvo bien difícil, la parte que más me costó fue la del barril porque fue al pasar las cosas por arriba y por debajo de la muralla los brazos a veces se me cansaban, el tomar y el barril y tirarlo me dificultaba hacer esa parte”, comentó en react.

"Reina de Chile" eliminado de "Palabra de Honor". Youtube

“Reina de Chile”, quien ha popularizado sus videos irreverentes en las redes sociales, siguió contando la experiencia.

“Lo di todo igual, igual yo creo que ahí perdió un poco de tiempo y dio el resultado que dio, pero quedo muy feliz, muy satisfecho por lo que hicimos con Fanny, muy agradecido, lo di todo, hicimos temblar a Rai, esa era la idea”.

Antes de irse del programa no ocultó su emoción. Admitió que la “parte más triste de todo esto son las conexiones que tememos acá adentro, lo que compartimos todo el día, estamos 24/7 tanto mis compañeros como la producción y dejar esa parte es triste”.

¿Habrá revancha?

Los seguidores de “Palabra de Honor” entonces reaccionaron no solo lamentando la eliminación de Reina de Chile, también clamaron por verlo en el nuevo reality show de Canal 13.

"El reality no será lo mismo sin la reina !!! Brilló , brilló y devoró , uno de los mejor personajes que he visto en reality sobresaliendo por su desplante único“, ”Lo hiciste súper bien" “Por favor queremos verla en Mundos Opuestos 3, merece su revancha“.