“Me empiezo a enchuc*** cuando me acuerdo”: Pablo Herrera rememoró mítica imitación y contó cómo ha sido ser el blanco de humoristas

El cantante Pablo Herrera ha tenido un resurgimiento en los últimos años, en el cual la música pasó a segundo plano por su personalidad y dichos que han acaparado la atención del público. Por lo mismo, ha ganado más adeptos y actualmente es panelista del programa de TV+, “Tal Cual”.

PUBLICIDAD

Durante su última participación, los animadores le mostraron una nueva imitación a su persona que realizó el comediante Felipe Parra, quien publicó un video personificando al cantante nacional. Al momento de reproducir el video, todo el panel se mató de la risa.

A su haber, el cantante acumula ya cuatro importantes figuras de la comedia que lo han imitado: Stefan Kramer, Miguelito, Felipe Parra y María José Quiroz. Por lo mismo, le consultaron qué se siente ser imitado.

“En el contexto que lo hacen de humor, está bien. Lo he dicho yo, cuando partió esto con Kramer hace 18 años, no fue lindo para mí porque lo pasé mal. Él era inmensamente famoso y yo estaba ahí, tenía carrera, me hizo daño porque no pude cantar la canción por harto rato”, partió comentando.

“Me empieza a dar rabia cuando me acuerdo”

A pesar de esta reflexión, no evito recordar el enojo que le ha provocado. “Me empieza a dar rabia cuando me acuerdo. Me empiezo a enchuchar cuando me acuerdo”, contó.

Pablo lo pensó y aseguró que todavía cuando canta “Tu eres mía”, a la gente le causa gracia, “igual se ríen un poco, me la cagó para siempre. Igual se ríen todos los hueones”, continuó provocando las risas del panel.

Al entrar en detalle sobre cómo se siente ser blanco de los humoristas, él partió destacando que los chilenos tienen un humor único. “En el humor chileno hay que ser valiente, te la tienes que comer no más. Hay que comérsela porque es muy pesado el humor chileno”, añadió Herrera.

PUBLICIDAD

“Nosotros si algo nos caracteriza y nos diferencia de todo el resto de la gente del mundo, es que nuestro humor es único (...) Es muy rápido, hay que ser hábil de la cabeza, no es pa’ tontos”, reflexionó el cantante.