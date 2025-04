Melina Noto habla sobre los primeros meses de su embarazo: “Me veo mejor de lo que me siento”

Melina Noto compartió con sus seguidores cómo ha vivido los primeros meses de su embarazo junto a Pangal Andrade. A través de sus redes sociales, la comunicadora argentina reconoció que, aunque muchos la ven radiante, la realidad es diferente.

“Me da mucha risa que me pongan por interno ‘cómo te sentís tan bien’, yo me siento pésimo y no me siento tan bien”, confesó en una historia de Instagram, dejando en claro que la experiencia ha sido más desafiante de lo que parece.

En la misma publicación, Noto añadió que, aunque su apariencia no refleje su malestar, la está pasando difícil. “Me veo mejor de lo que me siento, pero en estos momentos me encantaría estar en mi cama hasta las 5 de la tarde”, expresó con sinceridad.

La noticia de su embarazo se hizo pública a principios de marzo, luego de que Raquel Argandoña filtrara la información antes de que la pareja pudiera confirmarlo, gesto que molestó a la pareja. Poco después, Noto y Andrade anunciaron oficialmente que esperan su primer hijo.

“Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con mi Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo. Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz de que seré mamá”, señaló la comunicadora.

Más tarde, lo anunciaron en conjunto y con bombos y platillos. “¡Estamos muy emocionados por compartirles la mejor noticia de la vida! Vamos a ser padres”, escribieron en Instagram junto a un emotivo video con imágenes de ambos. En una de las postales, se veía a Andrade besando y tocando el vientre de Noto, un momento que reflejaba la felicidad de la pareja.

“¡Estamos muy felices! Y definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor. Gracias a todos por sus hermosos mensajes con tanto cariño”, agregaron en su mensaje.