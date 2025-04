“No sé por qué me meten en esto...”: Benjamín Vicuña reaccionó tras haber sido vinculado sentimentalmente con Wanda Nara

En las últimas horas, Ana Roselfeld, abogada que representaba a Wanda Nara, aseguró que la modelo intercambiaba cariñosos mensajes con Benjamín Vicuña.

En específico, durante el programa de la actriz y periodista trasandina, Viviana Canosa –llamado ‘Viviana En Vivo’–, la letrada afirmó que “tienen relación Vicuña con Wanda. Hablan, y no es de ahora, sino de hace un tiempo”.

“En el momento en el que las niñas estaban con Icardi, cuando también estaban ahí los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poco más cómo se movía la China (Suárez) respecto al cuidado. Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ellos”, agregó Roselfeld.

La voz de Vicuña

Tras los supuestos de la abogada, en una nota para ‘Puro Show’, de El Trece, el actor nacional aclaró estos dichos de Ana: “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella”, desmintiendo esta información.

“Están mintiendo. A Ana la conozco, pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real. No es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”, siguió Benjamín.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo. No me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, sostuvo.

El periodista le consultó por su entorno familiar, frente a lo que el actor dijo que “mi respuesta es exactamente la misma, y ustedes la saben”.

“No van a encontrar otra cosa. Simplemente, decirte que las cosas se resuelven a puerta cerrada, en casa y con cierta intimidad para preservar a los chicos. Pero del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, agregó.

Finalmente, los profesionales de las comunicaciones quisieron saber si su expareja estaba cuidando de sus hijos que tienen en común: “No sé, cada uno hace lo que puede”, enfatizó Vicuña.