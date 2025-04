Pamela Díaz muerde la mano que le da de comer y entrega sincera opinión sobre la farándula: “No me aporta en nada”

Aburrida de la farándula. Así reconoció estar la animadora del programa Hay que decirlo Pamela Díaz.

Fue cuando hablaban del complejo presente profesional de Julián Elfenbein, quien se encuentra in proyectos televisivos, cuando La Fiera realizó sus descargos.

Todo partió cuando Felipe Vidal señaló que “es raro que el no quiera hacer farándula, si él partió en PH (Podemos Hablar)”, lo que dio pie para la conductora realizara la curiosa confesión.

“Yo lo entiendo. A mí me aburre la farándula. Encuentro que es tan fome. Y sorri que lo diga, pero me tiene hasta acá”, dijo para sorpresa de sus compañeros del programa de farándula.

“Hablar todos los días de los mismos. No me aporta en nada. Si no fuera porque tengo un equipo la raja, no estaría aquí, te lo juro”, sentenció.

Incluso, para graficar su descontento con las temáticas que abordan todas las tardes por Canal 13, reveló que recibió un llamado telefónico de Maite Orsini, quien ha estado en la palestra por su relación amorosa con Jorge Valdivia.

“Me escribió hasta la Maite. Hasta la diputada me escribió a mí. Qué tengo que ver yo. Que lata“, reclamó.

Los proyectos de La Fiera lejos de la farándula

Si bien, Pamela Díaz es una de las fieles representantes del género farandulero también se destaca en otros proyectos, como embajadora de distintas marcas, creó su línea de palas para pádel y está ad portas de lanzar su propio perfume.

Incluso su exitoso podcast “Sin editar” que, a pesar de siempre generar prensa con sabrosas revelaciones de los invitados, su línea editorial va más centrada en la entretención que en la farándula propiamente tal.