“Se enterará de esto por la noticia”: Yuli Cagna demoró solamente 15 minutos en anular su Acuerdo de Unión Civil con Mel Alcalde

Luego de siete años de relación sentimental, dos de ellos comprometida por un Acuerdo de Unión Civil (AUC), Yuli Cagna decidió ponerle punto final a su amorío con José Manuel “Mel” Alcalde.

Una decisión que revela la argentina, le tomó casi un cuarto de hora, en una escueta ceremonia realizada en el Registro Civil de Las Condes, que no requirió de la presencia de su ex y menos aún de abogados.

La separación flash de Yuli Cagna

“Fui al Registro Civil de Las Condes para preguntar cómo y dónde podía poner fin al AUC de forma unilateral y me dijeron que ahí mismo”, indica Cagna, quien en conversación con lun.com reconoce que “el trámite fue súper rápido”.

“Ni siquiera tuve que pedir turno con antelación. Me hicieron pasar, firmé y terminó. No fueron necesarios, abogados, basta con que uno lo solicite. El proceso demoró 15 minutos, firmé dos papeles y se acabó”, agregó la transandina, por estos días emparejada con otro chico reality, Vico Bouvier, a quien precisamente conoció en “La isla de las tentaciones”, en 2023, programa de telerrealidad donde se acabó su romance con Alcalde por la infidelidad de este.

“No he hablado con él a modo de cierre. Se enterará de esto por la noticia. Terminar esta unión era algo que tenía pendiente hace dos años, pero como no estaba en Chile no podía hacerlo”, reconoció Yuli, quien justifica la decisión de tomar dicho compromiso legal por la estadía de ambos en Europa.

“Lo de la unión civil lo hicimos porque yo tengo ciudadanía italiana y nos fuimos a vivir a España en ese momento. Sólo de ese modo él iba a poder hacerlo. No sé si fue una decisión apresurada, pero no teníamos otra opción”, puntualizó.

“Ya venía muerta la relación, sólo que no queríamos aceptarlo. El haber entrado a ese reality fue un regalo para ambos, porque si no quién sabe hasta cuándo hubiéramos seguido por costumbre. Agradezco su infidelidad porque también me permitió conocer a la persona con que estoy hoy en día”, sinceró la modelo transandina, quien de todos modos no pierde la esperanza en llegar al altar vestida de blanco. “Me gustaría casarme, pero con vestido, fiesta y mucho amor esta vez”, señaló.

¿Cómo reaccionó Mel Alcalde?

La decisión de Cagna no sorprendió a Alcalde, quien reconoció que “el fin del AUC lo tomo como fue: un mero trámite”.

“Nunca le pusimos un valor sentimental. No fue una propuesta, no fue con la idea de casarnos a futuro. Fue algo que necesitábamos, la firma de un papel para poder vivir legalmente en Europa”, dijo en lun.com.

“Me quedo con todo lo lindo que vivimos, todos los viajes que tuvimos. Esos años me hacen la persona que soy ahora, así que fue una muy linda relación que tenía que acabarse. Quizás no fue de la mejor forma, televisivamente hablando, pero para nosotros sí”, finalizó.