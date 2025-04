Se puso juguetona: Coté López realizó pregunta hot para “conocer más en profundidad” a sus seguidores

“¿En cuál te sientas y cuál te comes?“. Esa fue la pregunta de alto contenido erótico que realizó María José López a sus seguidores, cuya respuesta no escapaba del juego sexual.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la empresaria e influencer publicó una foto de ella frente a una espejo -y un gran walking closet- y compartió el insinuante texto que no dejaba nada a la imaginación.

Y si bien, reconoció que a su madre le daría un infarto al leer la pregunta que realizó, justificó que era para conocer “más en profundidad” a quienes la siguen en su red social.

“Mi mamá pondrá el grito en el cielo, pero a mí me gustaría conocer más en profundidad a los seguidores que tengo. Partamos con una pregunta simple….“, escribió antes de lanzar el acertijo erótico.

Coté López se la juega con osada pregunta

“Si hay dos sillas y en una de ellas hay un aparato reproductor masculino y en la otra hay una torta. Te puedes sentar solo en una de ellas y te debes comer lo que hay en la otra silla…. ¿En cuál te sientas y cuál te comes? pregunta seria", publicó junto a unas carcajadas.

Lo curioso, es que su consulta surge justo cuando se filtró que su exmarido Luis Jiménez estaría desesperado por volver con ella y recuperar a su familia, pero López no estaría interesada en retomar la relación.

Las respuestas, en tanto, no tardaron en llegar y todos le siguieron el juego, explayándose con sus respectivas fantasías. Aunque, también hubo quienes aplicaron la ironía.

“Pero coteeeee, con esa boquita comes torta jajajajaja”, “Quisiera responder pero después lo leen mis hijos y me retan!”, “Me siento feliz a comer la torta!!!!! ”, “Eso va a depender, si no estoy a dieta me siento en el aparato y cómo la torta, si estoy a dieta sería al revés”, fueron algunos de los comentarios.