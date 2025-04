Tonka Tomicic aclara dudas sobre su posible regreso a los medios: “Estamos evaluando posibilidades”

Los rumores sobre el retorno de Tonka Tomicic a los medios de comunicación siguen creciendo, sin embargo, pese a que resonó su posible llegada a la radio, esto no se concretó. Ahora fue la propia animadora quien aclaró si tiene proyectos en los medios de comunicación.

En los últimos días, se especuló que la exconductora de Canal 13 debutaría en Radio La Metro, lo que finalmente no ocurrió. Renata Bravo, panelista del programa Plan Perfecto, consultó por la supuesta llegada de Tomicic a la emisora. “Ya no va”, le habrían respondido desde la producción.

La periodista de CHV, quien citó fuentes cercanas al proceso, aseguró que Tomicic estaría esperando un documento oficial de Fiscalía antes de firmar cualquier contrato. “Mientras no está todo zanjado con Fiscalía y este no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka, ella no firmará ningún contrato”, explicó.

A esta postura se sumó Claudio Rojas, abogado y panelista, quien aclaró que dicho documento no existe como tal. “Si quieres esperar ese documento, nunca les va a llegar. Lo que sí puede pasar es esperar que la sentencia esté ejecutoriada”, comentó.

Ante las dudas generadas, Tomicic explicó que su incorporación aún está en evaluación. “No hay nada cerrado”, afirmó en conversación con el periodista Michael Roldán.

Posibilidades abiertas, pero sin certezas

Pese a las especulaciones, Tomicic reafirmó en el programa Que Te Lo Digo de Zona Latina que aún evalúa distintas opciones. “Aún no tenemos cerrado con la radio, estamos evaluando posibilidades”, indicó, según consignó Radio Agricultura.

Consultada sobre un posible retorno a la televisión o incursión en redes sociales, fue tajante: “Nada por el momento”.

Así, tras dos años alejada de la pantalla, Tonka Tomicic sigue manteniendo en suspenso su futuro en los medios. Mientras tanto, su nombre sigue generando expectativas en la industria televisiva.