“Yo dije al aire ‘¿Por qué me hicieron esto?‘“: Daniella Campos recordó desgarrador momento que vivió en programa de televisión

La periodista Daniella Campos es una amiga de la casa en el programa “Que te lo digo” y fue elegida como el reemplazo de Sergio Rojas, mientras él se encuentra en un proyecto secreto que lo alejará del espacio por unos días.

El primer tema que fue tratado durante el capítulo de este martes 1 de abril, fue la declaración de Mariana Derderian después de bajarse del estelar “Podemos Hablar” por una publicidad sensacionalista enfocada en la muerte de su pequeño hijo.

“Pensé en que no hay nada, ni un trabajo, ni un amor, ni una amistad de un familiar, ni una carrera: no hay nadie ni nada que valga la paz mental, tu paz mental. En el fondo estar sanos mentalmente es lo que nos permite elegir cómo vamos a vivir cada situación en la que la vida nos va a poner”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

La experiencia de Daniella Campos

La situación vivida por Mariana, le hizo recordar a Daniella Campos un episodio similar que le ocurrió tras asistir al programa de Mega “Secreto a voces”, en donde se le consultó sobre el fallecimiento de su bebé Florencia, quien partió a los 11 días después de nacer.

“Me llevaron años después de que falleció mi hija y me mostraron imágenes del funeral, y fotos mías llorando súper desgarradoras. Yo estaba sentada, pero me quedé con el corazón en la mano. Lo estoy diciendo literal, se me salió el corazón del cuerpo y me lo pusieron en la mano”, contó.

“Yo dije: ‘¿Por qué me hicieron esto?‘, y lo dije al aire, ‘¿Por qué me hicieron esto? ¿Cuál es la necesidad de ponerme a mí?’. ¿Qué quieren generar? ¿Qué están buscando? Yo estaba dispuesta a contar mi historia, ya había pasado un tiempo, pero cuando te dan así tan fuerte con una situación tan dolorosa como mujer y como mamá, como ser humano, es inentendible. Yo creo que a Mariana le pasó lo mismo".

“A mí lamentablemente me pasó en el acto, ella lo pudo ver antes de asistir, y tomar la decisión valiente de bajarse. Bajarse de un estelar no es cualquier cosa, hay contratos involucrados, hay una edición periodística, es un programa que va a detrás, y que va una sola vez a la semana el cual se prepara para esto. Cuando se baja Mariana les desarma todo”, cerró.

Por su parte, el periodista Luis Sandoval que trabaja en dicho programa al que asistió Campos, recordó que Marisela Santibáñez vivió una situación similar. “Ella había perdido a su hija (Rafaela), y le hicieron una nota tan desgarradora (...) No sé cómo podía estar en pie y hablarle a la cámara con una pérdida tan fuerte. Son momentos televisivos que impactan”, recordó el comunicador.