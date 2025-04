Aseguran que Tonka Tomicic continúa evaluando opciones para llegar a la radio

¿Tonka Tomicic volverá a los medios? Aún es una pregunta que no tiene respuesta, puesto que la presentadora de TV y exmodelo estaba con un pie dentro de una emisora radial, pero no se concretó, al menos hasta el momento.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el pasado lunes 31 de marzo, Tonka iba a debutar en Radio La Metro, pero no llegó a buen puerto y su ausencia generó una serie de dudas sobre las razones.

Sobre esto se habló en el programa farandulero de CHV, Plan Perfecto, donde la actriz Renata Bravo –que hubiese sido colega de Tonka en la radio si todo hubiese salido bien– entregó nuevos detalles de lo que ocurrió, información en relación a las complicaciones de la firma del contrato que obtuvo tras conversar con algunas personas dentro de la emisora.

“A un amigo cercano, de Tonka y mío, le pregunto, ‘¿qué pasó con Tonka?‘, y les voy a leer literal. Dice: ‘Lo único que te puedo contar, es que mientras no esté todo zanjado con Fiscalía y esta no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka, ella no firmará ningún contrato’“, sostuvo la panelista del espacio.

Según fuentes de ADN, la excomunicadora de Canal 13 continúa evaluando opciones para oficializar su llegada a la radio. Pese a lo anterior, actualmente no hay claridad sobre el futuro laboral de Tonka Tomicic.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados –ni Tonka ni Radio La Metro– se han manifestado respecto a este suceso que tendría en la cuerda floja a la animadora de cara a su regreso a los medios.