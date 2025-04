Carla Ballero reaccionó a grave acusación por supuesta deuda millonaria: “Se están metiendo en algo bien heavy”

Carla Ballero rompió el silencio luego de que se hiciera pública una acusación en su contra por una millonaria deuda de arriendo. La controversia involucra a Carolina Ibáñez, expareja de Raúl Fergie, padre de los hijos de Ballero, quien la acusa de haber vivido por más de dos años en un inmueble sin pagar.

Según información revelada en el programa Qué te lo digo, el conflicto se originó cuando Fergie y Ballero, no pudieron arrendar una propiedad a su nombre debido a que ambos se encontraban en Dicom. En ese contexto, Ibáñez, expareja de Fergie habría accedido a firmar el contrato de arriendo para que la comunicadora y sus hijos pudieran habitar el lugar. Sin embargo, los pagos nunca se realizaron, generando una millonaria deuda que finalmente recayó sobre Carolina.

El testimonio de Carolina Ibáñez

La expareja de Fergie decidió hacer pública su versión en el programa Primer Plano, donde aseguró que la situación le trajo graves consecuencias personales y financieras. Además, por si fuera poco, Ballero habría dejado el departamento en condiciones deplorables, llevándose incluso elementos como la grifería y el lavaplatos.

“A mí el daño que me hizo fue bastante grande, en términos personales, familiares, económicos y psicológicos. Yo creo que pequé de buena persona, de inocente, de creerle que ella se iba a hacer cargo de pagar… Dos años y medio más o menos vivió ahí sin pagar ni un peso”, señaló Carolina en la entrevista.

Asimismo, agregó que, tras múltiples intentos de resolver la situación con Ballero, solo recibió indiferencia: “Yo le di varias oportunidades después de esto y la verdad es que siempre me mandó a la punta del cerro, endosándome la responsabilidad, no haciéndose cargo en lo absoluto de esto, dando vueltas las cosas”.

La deuda, que ascendía a 65 millones de pesos, finalmente fue saldada por Ibáñez en 2022, tras la demanda del propietario del inmueble, por lo que Carolina debió pagar un monto total de 45 millones de pesos.

La reacción de Carla Ballero

Ante la polémica, Página 7 logró contactarse con Carla Ballero para conocer su versión, pero la comunicadora optó por mantenerse en silencio sobre el tema.

“No tengo ningún comentario que hacer al respecto, ni ahora ni nunca”, declaró escuetamente.

Además, enfatizó que no pretende referirse a la controversia en el futuro: “La primera fuente, que soy yo, no tengo nada que comentar. Nunca voy a hablar de este tema, se están metiendo en una cosa bien heavy. No tengo absolutamente nada que decir al respecto, ni ahora ni nunca. Estoy en una clínica con mi hija”, concluyó.