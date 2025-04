“La encontré una ordinaria honestamente”: Dani Ride desclasificó ninguneo de Angélica Castro durante la Gala de Viña

La última Gala del Festival de Viña fue un nido de polémicas. Esto debido a que el detrás de escena fue un caos según han relatado diversos personajes del espectáculo nacional como Karen Paola, Ivette Vergara, entre otros. Al igual de la caída de Laura de la Fuente tras ser empujada mientras esperaba pasar por la alfombra.

Una nueva polémica sobre la Gala la despertó el cantante Dani Ride, quien fue el representante chileno en la competencia internacional del Festival de Viña. Esto después de que en el podcast de Carla Jara, “Entre amigos y copas”, el artista desclasificó una anécdota en este caótico evento con una famosa, a quién no tuvo reparo en revelar con nombre y apellido.

“Lo que me dio rabia fue la Angélica Castro, la hueona pesa’ por la mierda. Es una insoportable”, partió contando. Con respecto a los reclamos que se dieron a conocer sobre la Gala, él dijo que está de acuerdo, pero que “hay poca autocrítica de la gente famosa”.

“Todos culparon a la producción, y yo creo que no fue el principal problema. Quizás no pudieron manejar el ego de tantas personas que se creen muy importantes. A mí me eso pareció terrible”, criticó.

“Ese atochamiento era parecido al metro en la hora puta. Todos estaban desesperados por pasar (por la alfombra roja) más desde el ego (...) Angélica Castro fue una de ellas que, de verdad, fue terrible”.

El desaire de Angélica Castro

Dani Ride explicó que había una lista del orden de las personas que tenían que pasar, quienes eran llamados cuando era su momento. Cuando era el turno de que los participantes de la competencia tenían que pasar, él fue solicitado de los primeros.

El cantante acusó a Angélica Castro de no dejarlo pasar cuando era su turno de desfilar por la alfombra roja, ya que estaba con sus ojos fijados en su celular. Él contó que le pedía permiso, pero ella lo ignoraba e incluso le hizo un desprecio con su mirada, “me miró así de arriba a abajo”, agregó.

“Yo por dentro dije ‘qué se cree esta hueona’. Yo decía ‘disculpa me están llamando, tengo que pasar’. Ella se da vuelta, me da la espalda y firme como la piedra ahí. Le dice a alguien con quién andaba, ‘¿Por qué dejan pasar a gente que ni los conocen?‘, empezó a decir este Y yo dije: ‘ah, esta hueona es que se cree este tipo de personas’”.

“La gente la conoce, sabe quién es. Una de las figuras icónicas de la farándula chilena, pero mi amor, usted no ha tenido más talento que ser bonita y nada más. Perdón, que lo diga así (...) Nunca entorpecimos el paso de nadie, no tuvimos ningún atado. La verdad es que me molestó mucho. La encontré una ordinaria honestamente”, cerró Dani Ride.